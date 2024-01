Nechápu, proč ČTK nebo BBC odmítají označit Hamás za teroristy, říká Szántó

„V západní Evropě, v zemích jako Velká Británie, Francie a Španělsko, kde jsou početné muslimské komunity, působí média, která mají vlastní palestinské spolupracovníky na území Gazy. A ta nejsou schopna rozlišit právo na sebeurčení palestinského národa na jedné straně a brutální teroristickou organizaci Hamás, která vraždí děti, znásilňuje ženy a unáší pamětníky holocaustu, na straně druhé,“ říká reportér.

Přitom mainstreamová média ve Spojených státech amerických v tom podle něj kvůli vzpomínce na 11. září 2001 mají jasno. „Pro ně je Hamás teroristickou organizací.“

Nerozumím postupu ČTK

Ze západní Evropy, kde takto postupuje například BBC, se podle něj tato „opatrná“ praxe neoznačovat členy Hamásu za teroristy dostává i do České republiky. „Nerozumím tomu, proč se to dostává do našich luhů a hájů. Proč například Česká tisková kancelář odmítá nazývat Hamás teroristickým hnutím?“

Podle něj útok Hamásu ze 7. října loňského roku jednoznačně teroristickým činem byl. „Přesně tak definuje terorismus český právní řád,“ dodává s tím, že je navíc Hamás označen za teroristickou organizaci i v rámci legislativy Evropské unie.

„Samozřejmě to pro ČTK není závazné. To je na jejím rozhodnutí, kterému ale nerozumím. To, že nazvete Hamás teroristickou organizací, přece nijak nesnižuje legitimní právo Palestinců na jejich sebeurčení,“ doplňuje reportér České televize.

A nedělá to podle něj pouze Česká tisková kancelář. „Dělají to i některá mainstreamová média. Pokud ve svých redakcích nemají někoho, kdo tomu rozumí, tak je to svého druhu jakýsi alibismus: my nezaujímáme stanovisko. Ale nemyslím si, že by to měl být nějaký zlý úmysl.“

Svou roli může podle něj sehrávat i to, že někteří novináři mohou v rámci blízkovýchodního konfliktu více stranit Palestině. „Nemyslím si, že to prospívá. Zkrátka neschopnost oddělit teroristický boj od legitimních právních, historických, kulturních a národních nároků palestinského národa, dělá medvědí službu.“

V další části Rozstřelu Jakub Szántó hovořil o aktuálním vývoji konfliktu mezi Hamásem a Izraelem. „Izrael se nestahuje z Gazy, ale přeskupuje své síly. Stahuje jednotky rezervistů, aby došlo k určité rotaci, aby si jednotky odpočinuly, daly se dohromady a byly opět bojovně aktivní.“

Pozornost izraelské armády se přesouvá ze severu Gazy směrem na jih, kde se nacházejí hlavní bašty Hamásu. „Na deklarovaných vojenských cílech Izraele se ale evidentně nic nemění. Chce skutečně zničit Hamás. Cílem je likvidace špiček Hamásu i jeho vojenské infrastruktury. A pokud možno zajetí nebo likvidace jeho ozbrojenců.“

Zabití klíčového muže Hamásu

V tomto ohledu zaznamenal Izrael úspěch. Při výbuchu v Bejrútu v úterý zemřel zástupce šéfa politického křídla Hamásu Sálih Arúrí. Podle reportéra ČT šlo s největší pravděpodobností o jednoho z tvůrců bestiálního útoku ze 7. října loňského roku a v hierarchii této teroristické organizace představoval muže číslo dvě.

„Byl to velice schopný člověk, jak co se týče organizace teroristických útoků, tak co se týče finančních toků ve prospěch Hamásu. A zároveň byl také styčným důstojníkem pro komunikaci mezi Hamásem s Íránem a Hamásem s Hizballáhem,“ konstatuje reportér.

Szántó se v závěru Rozstřelu vyjádřil také k osobnosti izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. „Myslím si, že teroristické útoky ze 7. října udělaly za jeho politickou kariérou tečku. Ta možná bude nějakou dobu trvat, ale Benjamin Netanjahu skončil.“

Podle něj za jeho brzký konec může i posledních několik měsíců jeho vlády. „A byla to otřesná vláda za účasti lidí, kteří by měli spíše sedět ve vězení. To jsou skutečně lidé, kteří zastávají teroristickou ideologii – kahanismus.“

Kahanismus je krajně pravicová ideologie, jejíž název se odvozuje od Meira Kahaneho, rabína a radikálního politika strany Kach. „Tento extremistický rabín šířil rasistické názory, nenávist vůči Palestincům a schvaloval teroristické útoky. To jsou lidé, kteří nemají být vládě.“

Nezničil Hamás svou akcí ze 7. října 2023 sen o vzniku samostatného palestinského státu? Co bude s Gazou dál? A má do budoucna Izrael jasný plán, jak se vypořádat s palestinskou otázkou? I na to odpovídal reportér České televize Jakub Szántó v Rozstřelu.