Musel mít spoustu zášti. Násilí graduje, míní imám ze čtvrti atentátníka

Nádraží Évry-Courcouronnes v aglomeraci dvou městeček na jižním předměstí Paříže hlídají policisté. Lidé si tady moc dobře uvědomují, že u mešity v Courcouronnes bydlel útočník Mostefai.

„Máme strach. Myslím, že jich tam takových klidně může být víc. Nevím, proč to udělal,“ říká na autobusovém nádraží studentka Nadine, zatímco čeká na svůj spoj. V Évry je v nedělním slunném odpoledni znát úzkost. Ulice jsou téměř vylidněné, na křižovatce občas projede tiše auto.

Asi sedmnáctiletý Ramir, který se právě věnuje kondičnímu běhání, obavy po pátečním teroru nemá. „Jistě, je to vážná věc, mnoho lidí zemřelo. Někteří ty atentátníky považují za teroristy, jiní za aktivisty. My s tím tady ale nic neuděláme, prezident Hollande je ten, který rozhoduje,“ míní.

Islámský stát? To nejsou muslimové, tvrdí duchovní

V sousedním Courcouronnes, obci o 14 tisících obyvatelích, je atmosféra živější. V ulicích je víc lidí a většina z nich míří do mešity, která pařížskému předměstí dominuje a v níž sídlí také místní Islámské kulturní centrum. Vedle je halal obchod a hned o dům dál rychlé občerstvení, které má zrovna plno.

Úplně přátelské to tu však rozhodně není - nevraživě či ostražitě se tady dívají na každého návštěvníka, který vytáhne foťák. To dětem, které si mezi činžáky hrají a jezdí na kole, přítomnost médií nevadí. Když se dvě dívky dozví, že je fotí novinářka, vypísknou nadšením: „Budeme v televizi!“ a běží to říct rodičům.



O Mostefaiovi se ochotně rozpovídá až černošský imám Abdullah. „Neznal jsem ho, ale musel v sobě mít spoustu zášti. Asi měl pocit, že všichni a všechno jsou proti němu. Nikdo tady nevíme, proč to udělal,“ uvedl.

„Jsem tady už desítky let a nikdy to nebylo tak hrozné jako teď. Násilí graduje. Samozřejmě mám strach, nikdy nevíte, co koho napadne. A Islámský stát? V Evropě jim tak říkají, ale pro mě to jsou jen lidé, kteří nejsou muslimové,“ dodává imám.

Vůči obviňování muslimů z páchání teroristických činů se ostře vymezí také studentka Sara z Montgeronu, která právě prochází pomezím Courcouronnes a Évry. „V žádném případě to není problém muslimů. Mám mezi nimi spoustu přátel a muslimů se opravdu nebojím. Ale strach mám, ve Francii už není bezpečno. Je toho čím dál víc,“ líčí.

Vyšetřovatelé Mostefaie identifikovali podle prstu nalezeného v koncertní síni Bataclan. Pravidelný návštěvník mešity měl záznamy v trestním rejstříku a od roku 2010 ho tajné služby vedly na seznamu extremistů. Nikdy se ale nepotvrdilo, že by byl zapojen do teroristické akce (více čtěte zde).

