Maďarský plot není pro migranty takový problém, stejně na ně musí policie číhat

Z maďarského Szegedu, kde v pondělí probíhá schůzka ministrů vnitra zemí Visegrádské skupiny (V4) míří hlídkové vozidlo na dvacet kilometrů vzdálenou hranici se Srbskem.

Tam momentálně od 13. října vypomáhají čeští policisté třináctého kontingentu. „Je nás tu celkem 40 Čechů. Další policisté jsou ze Slovenska,“ říká novinářům ještě v autě příslušník české policie Martin Görner.

Služba kontingentu by měla končit sedmého prosince. Už teď se však ví, že se na hranice opět vrátí na začátku roku. Zatím tedy budou dělat to, co stále: hlídat hranici a pomáhat při záchytech nelegálních migrantů, kteří sem míří ze sousedního Srbska.

„Záchyty za tu dobu dost ubyly, zatímco na začátku naší služby jich bylo až 80 denně, teď je jich maximálně tři až pět denně. Předpokládáme, že je to kvůli srbským opatřením,“ podotýká Görner.

Srbská policie a armáda v důsledku ozbrojeného střetu mezi převaděči začaly důsledně uplatňovat protiimigrační opatření a vypudily běžence dlouhodobě usazené při hranici s Maďarskem.

Na plácku mezi dvěma poli čekají dvě patroly českých policistů. V chladném větru šest lidí tu čeká na příjezd policejního prezidenta Martina Vondráška, který se s nimi přijel pozdravit.

„Jsme tu od roku 2015. Toto je třináctý kontingent. Chceme tu pokračovat, protože si myslíme, že má smysl střežit vnější hranici, notabene srbskou, která je hlavní trasou ze zemí západního Balkánu,“ říká.

Vondrášek nepřijel pouze na schůzku s českými policisty. V neděli večer se sešel i s maďarským ministrem vnitra, který za spolupráci poděkoval. Policisty Vondráškova návštěva zjevně potěšila.

České policisty navštívil policejní prezident Martin Vondrášek. (27. listopadu 2023)

Za prašnými silnicemi mezi poli a seschlými stromy leží ovšem teprve ta pravá podívaná: velké ostnaté ploty pod elektrickým napětím, které se táhnou přes celou hranici se Srbskem.

Mezi oběma řadami drátů je zhruba pět metrů místa. Na plotě visí upozornění v různých jazycích, že je plot elektrický. Migranti se zpravidla přes ně dostávají tak, že na srbské straně postaví žebřík, překonají první plot a stejný žebřík použijí i pro ten druhý.

Přichází i matky s dětmi

„Je to organizované na třeba třech různých místech. Většinou je necháme pak hranici překonat, aby nedošlo k potyčkám. Poznamenáme si, kolik se jich dostalo na maďarské území a pak je pochytáme,“ uvádí velitel kontingentu Jaroslav Hloušek.

Dalšími způsoby, jak plot překonat, je drátěnou překážku prostříhat. Převaděči také migranty převážejí auty po dálnici. Podle českých policistů jsou často pod vlivem drog a bez jakýchkoli zábran. Často do osobního auta poskládají až dvanáct lidí, kteří se chtějí dostat do Evropy.

„Pronásledování vozidel pašeráků se zpravidla obejde bez střelby. Končí nejčastěji dvěma způsoby: buď převaděč zastaví, nebo skončí dopravní nehodou,“ dodává Hloušek.

Od začátku tohoto roku bylo na maďarsko-srbské hranici zadrženo 20 tisíc migrantů, loni to bylo 27 tisíc. Ve většině případů jsou z Blízkého východu či Afriky. Jedná se především o jednotlivce. V poslední době se však začaly více objevovat celé rodiny, včetně malých dětí.

Podle policisty Libora Smutného, který je na své první zahraniční misi, jsou většinou migranti oblečeni adekvátně chladnému zimnímu počasí. Pokud mají teplého oblečení málo, pak jsou to hlavně ženy a děti.

Policista Libor Smutný je v českém kontingentu poprvé. (27. listopadu 2023)

Někteří migranti umí anglicky, většinou se ale domlouvají posunky. Žádný překladatel policistům u hranic k dispozici není.

„Co se týče psychické náročnosti služby, tak při záchytu malých dvouletých dětí je to horší. Už jsme tu měli případ, kdy žena ze Sýrie měla opravdu malé batole, chovala ho a kojila,“ podotýká Smutný.

Podle něj je služba na hranicích velmi rozmanitá. Už při prvním dni své služby měl za úkol pronásledovat převaděče, což nakonec skončilo dopravní nehodou.