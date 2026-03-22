Váš otec byl přední odborník na motýly. Odrazilo se to nějak ve vašem dětství?
Otec se specializoval na motýly Kavkazu a Střední Asie, a tak mizel na celé měsíce do hor. Prožila jsem dlouhá období, kdy tu prostě nebyl. Přesto po sobě zanechal stopy v zákoutích našeho bytu. Uvnitř naší skříně, kde měl pár vlněných svetrů, stála krabice plná fotografií z jeho lovů motýlů a černobílých negativů srolovaných do plastových ruliček. Svetry, prožrané moly, voněly cigaretami a naftalínovými kuličkami, které tam matka sypala, aby je alespoň zčásti uchovala. Pro mě se ta vůně stala vůní jeho nepřítomnosti. Nepamatuji si, že by s námi můj otec někdy bydlel natrvalo.
To zní smutně.
Víte, jeho život zvláštním způsobem kopíroval cyklus motýlů: v zimě spící a uzavřený, na jaře živý a poletující. Když nás v teplých měsících navštěvoval, byl živý a energický. V zimě však vypadal, jako by upadal do zimního spánku. Uzavřel se do sebe, ležel a přemáhaly ho temné nálady.
Jaké bylo vaše první setkání s motýly?
Mé nejranější vzpomínky na motýly jsou neoddělitelně spjaty s mým otcem. Za svůj život jich nasbíral téměř 100 000. Doma pracoval s chirurgickou přesností. Pomocí špendlíků a pinzet jim rozprostíral křídla na dřevěné desce a dával pozor, aby nepoškodil ani jediné tykadlo. Seřadil je podle druhů a čeledí, a poté je ošetřil chemikáliemi, aby uchoval jejich křehká tělíčka.
A přidala jste se k němu i na lov?
Jen jednou, když mi bylo sedm. Tehdy jsem mimochodem měla hrozný strach z divočiny. Postavili jsme stan na klidné louce a další den jsem se pokusila chytit motýla sama. Podařilo se mi lapit velkého žlutého, kterého jsem chytila za křídla. Na prsty se mi přilepil žlutý prach – drobné šupinky z jeho křídel. Přemohl mě pocit viny a pustila jsem ho. Motýlovi se nějak podařilo uletět. „Teď, když ses ho dotkla, bude mít kratší život,“ řekl můj otec. Pak téměř lhostejně dodal: „Neboj se, bude jich ještě spousta.“
Zní to, že váš vztah s otcem byl ambivalentní. Přesto jste se rozhodla zrekonstruovat jeho život. Proč?
Otec zemřel v roce 1991, když mi bylo čtrnáct. Po většinu mého dětství byl pryč na lovu motýlů. A když byl doma, byl citově odtažitý. Jako dítě jsem tu jeho nepřítomnost nezpochybňovala, ale jako dospělou mě to začalo zajímat. Matka mi řekla, poněkud bez obalu, že po něm nic nezbylo. A to mě hluboce zasáhlo. Můj otec zasvětil čtyřicet let svého života studiu motýlů – vášni, která se zrodila v jeho raném dětství a později se stala posedlostí. Přemýšlela jsem, co se stalo s jeho celoživotním dílem a s příběhy, které se za ním skrývají.
Na co jste přišla?
Více než dvacet let po jeho smrti jsem navštívila Zoologický ústav, kde byla uložena jeho sbírka motýlů. Očekávala jsem, že najdu tisíce zakonzervovaných exemplářů, ale místo toho jsem objevila řady prázdných krabic. Velká část sbírky byla zanedbaná, sežraná škůdci nebo po jeho smrti rozprodaná. Ten okamžik mi utkvěl v paměti. Měla jsem pocit, jako by se jeho celoživotní dílo vypařilo. Rekonstrukce jeho příběhu se stala způsobem, jak obnovit něco, co zmizelo – jak jeho vědecké dědictví, tak i mé vlastní spojení s ním. Chtěla jsem pochopit posedlost, která formovala jeho život a v mnoha ohledech i ten můj.
Nenápadně nápadný
Druh motýla Satyrus effendi získal jméno po vašem otci. Ten ho ale neobjevil. Jak k tomu tedy došlo?
Několik let po otcově smrti, když jsem žila v Istanbulu, jsem z náhlé potřeby zjistit, jestli po něm na světě zůstala nějaká stopa, zadala jeho jméno do internetového vyhledávače. K mému překvapení se objevila stránka na ruské Wikipedii, kde byl odkaz na fotografii motýla, jakého jsem nikdy předtím neviděla – Satyrus effendi. Brzy jsem zjistila, že tento druh objevil na Kavkaze sovětský ukrajinský entomolog Jurij Nekrutenko, kolega a přítel mého otce, který motýla pojmenoval na jeho počest.
Je motýl Satyrus effendi vzácný?
Mimořádně vzácný, protože obývá velmi malé a křehké prostředí. Objevuje se pouze jednou ročně, v rámci jediné generace mezi polovinou července a polovinou srpna, a jeho populační hustota je překvapivě nízká. Někdy se odhaduje na pouhé dva jedince na kilometr čtvereční! Obývá odlehlé horské plošiny podél hranice mezi Arménií a Ázerbájdžánem, v oblasti, která byla po desetiletí součástí silně militarizované konfliktní zóny. Jeho housenky se živí specifickým druhem endemické trávy stipa, která roste pouze v roztroušených porostech ve vysokých nadmořských výškách.
Jak vypadá?
Samotný motýl je nenápadně nápadný. Má sametově tmavě hnědá křídla s bledými žilkami a jemným oranžovým leskem uprostřed, na nichž jsou dvě skvrny připomínající oči. Když ho uvidíte, máte téměř pocit, jako by se na vás díval. Naposledy ho ulovil v roce 2016 entomolog Dmitrij Morgun. Když mi ukázal zachovalý exemplář, vzpomínám si, jak mi připadalo podivné, že tento křehký hmyz stále nese jméno mého otce, dlouho poté, co on i země, ve které žil, zmizely.
Přesto jste se ho rozhodla hledat. Co vás k tomu vedlo?
V určitém okamžiku jsem začala mít pocit, že motýl pojmenovaný po mém otci je možná poslední dochovanou stopou jeho odkazu. Jeho hledání se pro mě stalo způsobem, jak se s ním znovu spojit a pochopit posedlost, která formovala jeho život. Samotný motýl se mu navíc až podivně podobal!
Jak to myslíte?
Entomologové popisují Satyrus effendi jako nepolapitelného a tvrdohlavého. Žije v drsném, odlehlém horském terénu podél arménsko-ázerbájdžánské hranice, v oblasti poznamenané desetiletími konfliktů. Nadměrně využívané pastviny a klimatické změny zničily velkou část jeho přirozeného prostředí a tento druh nyní přežívá pouze v několika izolovaných enklávách. Najít ho není snadné.
Motýl se objevuje jen jednou ročně, na velmi krátkou dobu uprostřed léta. Dmitrij mi řekl, že mu trvalo pět let, než tento druh lokalizoval. Když jsem to slyšela, připadalo mi to hledání téměř mýtické. Nebyla jsem vědec ani horolezec, ale čím více jsem se o tom motýlu dozvídala, tím více mi připadal jako průvodce, který mě vede zpět do světa mého otce.
Zpět do otcova světa
Kam jste se vydala, abyste motýla našla? Mohla jste se přitom řídit otcovými mapami a poznámkami, když on sám kvůli politickým omezením nemohl překročit hranice SSSR? Hranice mezi Ázerbájdžánem a Arménií jsou dnes silně militarizované.
Po rozpadu Sovětského svazu a válce mezi Arménií a Ázerbájdžánem se mnoho oblastí, kam můj otec jezdil, stalo pro Ázerbájdžánce nepřístupnými. V jeho disertaci jsem ale našla ručně kreslené mapy s vyznačenými lokalitami – malé černé kruhy sledovaly jeho cestu přes Karabach až do Arménie a Nachičevanu. Cestu jsem začala v Baku na konci roku 2020. Sledovat otcovy stopy bylo pomalé a často frustrující – zatímco jeho cesta kdysi trvala patnáct hodin autobusem, já jsem strávila dny čekáním na povolení, výslechy na kontrolních stanovištích a jízdami zničenou krajinou.
Pozemní hranice mezi Ázerbájdžánem a Arménií jsou již desítky let uzavřené, ale vy jste je nakonec překročila. Jak se vám to podařilo?
Obrátila jsem se s žádostí na několik arménských vládních orgánů s prosbou o povolení ke vstupu do země. Na jaře roku 2022 mi bylo konečně povolení uděleno, ale pouze pod podmínkou, že přiletím letadlem ze třetí země. Letěla jsem tedy z Istanbulu do Jerevanu jedním z prvních přímých komerčních letů, které byly obnoveny po poslední válce.
Pamatoval si někdo vašeho otce?
V Jerevanu jsem navštívila Zoologický ústav. Setkala jsem se tam s entomologem Markem Kalašjanem. Zmínil se, že by si na mého otce mohl pamatovat Parkev Kazarjan. Byl to žák mého otce, který vyrostl v Baku a na konci 80. let uprchl do Arménie během etnického násilí. Vydala jsem se proto do odlehlé vesnice Tzoghamark, kde dnes žije. Našla jsem ho v malé chatě plné krabic s hmyzem a vycpanými ptáky.
Jak probíhalo vaše pátrání po motýlovi? Zmiňovala jste, že najít ho je opravdu těžké i pro zkušené odborníky.
V létě 2023, po předchozích neúspěšných pokusech, jsem se potřetí vydala na hřeben Zangezur v Nachičevanu. Tentokrát se ke mně připojil entomolog Dmitrij Morgun a s nákladními koňmi jsme si do hor vynesli zásoby na několik dní. Výstup trval sedm hodin a podmínky na hřebeni byly velmi drsné – silný vítr, mrazivé noci a vyčerpávající pohyb ve vysoké nadmořské výšce. Několik dní jsme prohledávali skalnaté svahy bez jediného náznaku, že by se motýl v oblasti vyskytoval, a už jsem téměř ztrácela naději…
Jsem napnutá, pokračujte.
Poslední ráno se ale počasí náhle zlepšilo. Když jsme se vydali ještě jednou k hřebeni, objevili jsme porost trávy stipa, kterou se housenky motýla živí. Krátce nato nad námi proletěl tmavý stín. A po chvíli se Dmitrijovi podařilo motýla zachytit do sítě. „Mám ho,“ vykřikl. „Čerstvý samec.“
Došla jste díky dlouhým pátráním po kavkazských horách k nějakému objevu, který se netýká motýlů?
V jistém smyslu se motýl stal nečekaným průvodcem mou vlastní rodinnou historií. Zavedl mě krajinou formovanou konflikty, ale také zpět do světa mého otce, k jeho vášním, přátelstvím a k tvrdohlavému duchu a odhodlání, které ho charakterizovaly. Během let hledání jsem šplhala po stejných horských stezkách, po kterých kdysi kráčel on, a potkala jsem lidi, kteří si ho pamatovali. Při honbě za tímto nepolapitelným tvorem jsem konečně spatřila záblesky otce samotného.