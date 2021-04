Remorkéry zachraňují nakloněnou loď uvázlou u Norska, táhnou ji do Alesundu

Dvě plavidla táhnou do bezpečí do přístavu Alesund nizozemskou nákladní loď, která se začátkem týdne dostala do problémů u norského pobřeží. Podle agentury DPA tak už nehrozí, že loď s 350 tunami těžkého topného oleje a 50 tunami nafty na palubě uvázne na mělčině. Dříve panovaly obavy z úniku chemikálií a způsobení ekologické havárie.