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Rekordní sucho odhalilo mamuta. Dunaj ale přestává sloužit dopravě i elektrárnám

Tereza Hrabinová
  14:48
Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují mnoho let ukryté pozůstatky. Jeden takový objevil obyvatel bulharské vesnice Rjahovo, který na obnaženém říčním dně našel kosti pravěkého mamuta. Zatímco archeologům přináší ustupující voda nečekané objevy, dopravcům a energetikům přidělává vrásky.

Obyvatel bulharské vesnice Rjahovo si při procházce po obnaženém dně Dunaje všiml neobvyklých kostí. Společně se starostou objev oznámil pracovníkům Regionálního historického muzea v nedalekém městě Ruse. Odborník na místě rozpoznal spodní čelist, dva kly a pravděpodobně také mamutí žebro. Kosti nyní podrobí dalšímu zkoumání, které má potvrdit jejich stáří i původ.

Nízká hladina Dunaje odkryla pozůstatky mamuta
Tady tekla řeka. Hladina Dunaje klesla na nejnižší hodnoty za posledních 30 let. (Srbsko, 26. července 2026)
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„Jakmile se ostatky dostanou do muzea, budeme je moci vystavit. Poté začne jejich konzervace a odborníci určí, o jaký druh mamuta přesně jde,“ uvedl ředitel muzea Nikolaj Nenov.

Připomněl, že podobné objevy mají pro vědu velký význam. Podle něj se už delší dobu předpokládalo, že se v těchto místech kdysi nacházela bažina, kde mohlo zvíře před tisíci lety uhynout.

Dunaj vydává i další tajemství

Mamut není jediným překvapením, které letos rekordně nízká hladina Dunaje odhalila. Tam, kde ještě před několika týdny tekla voda, se teď objevují pozůstatky, které byly mnoho let ukryté pod hladinou.

V Chorvatsku se znovu vynořil vrak maďarského nákladního parníku Fulton, který se potopil v roce 1937. Ve východním Srbsku se z řeky znovu vynořily zrezivělé vraky lodí někdejší německé černomořské flotily, kterou ustupující nacistické jednotky samy potopily v roce 1944. Nedaleko maďarského Moháče pak voda odkryla kamenné zdi i kostru válečné lodi z období druhé světové války.

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Sucho ochromuje dopravu i energetiku

Pokles hladiny ale není jen příležitostí pro archeology a historiky. Výrazně zasahuje také komerční lodní dopravu. Na Rýnu i Dunaji mohou nákladní lodě plout jen s přibližně polovičním nákladem a musejí se držet nejhlubších částí koryta, aby se vyhnuly nově vznikajícím mělčinám.

Srbsko podle dostupných údajů dovezlo po řece pouze čtvrtinu plánovaného objemu paliv, protože nákladní lodě mohou převážet jen zlomek běžného nákladu.

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Dopady pociťuje i cestovní ruch. Provozovatelé říčních výletů musejí rušit spoje, zkracovat trasy a za červenec hlásí přibližně 18% pokles rezervací.

V Budapešti musela policie po nálezu funkční německé dělostřelecké střely uzavřít část nábřeží u Markétina mostu. Úřady upozorňují, že s klesající hladinou přibývá nálezů nevybuchlé válečné munice, která může být i po téměř 80 letech stále nebezpečná.

Rumunský úsek Dunaje má nejnižší průtok vody od roku 1996. Řeka zde slouží k chlazení jaderné elektrárny Cernavodă, která kvůli mimořádně nízkému stavu vody preventivně odstavila jeden ze svých dvou bloků. Cílem je ochránit chladicí systém elektrárny. Výpadek výroby Rumunsko dočasně nahrazuje dovozem elektřiny ze zahraničí.

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Podle meteorologů stojí za rekordně nízkou hladinou Dunaje několik týdnů trvající vedra a sucho, které zasáhly velkou část Evropy. V nejbližších dnech navíc meteorologové neočekávají výraznější srážky, které by mohly situaci změnit.

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