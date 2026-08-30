Rekordní lijáky zaplavily japonské Fukui, statisíce lidí musí opustit domovy

V Katsuyamě napršelo během 24 hodin 350,5 milimetru vody, v části města Fukui 318 milimetrů a v Sakai 314 milimetrů, uvedla japonská stanice FNN. Na některých místech tak za jediný den spadlo více vody, než tam v průměru naprší za celý srpen.
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Evakuační opatření se během dne týkala téměř 388 tisíc lidí v osmi městech a obcích. Úřady otevřely desítky evakuačních středisek. Podle deníku Asahi Shimbun voda zaplavila obytné čtvrti i hlavní silnice, v Katsuyamě úřady evidovaly desítky zatopených domů.
Déšť způsobil také sesuvy půdy a komplikace v dopravě. Podle agentury Kjódó úřady v Sakai zvažovaly nouzové vypouštění vody z přehrady, jejíž hladina rychle stoupala.
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Silné srážky v posledních dnech zasáhly i sousední prefektury Išikawa a Tojama, kde se rovněž rozvodnily řeky a voda zaplavila domy.