V dnešním uspěchaném světě si na řadu životních událostí musíme doslova odskočit od práce. Po svém to na konci července pojal pár snoubenců ze státu New York. Mike Missroon a Megan Walshová jsou totiž instruktory skydivingu a na obřad skočili spolu s oddávajícím, svědky i družičkami z výšky 14 000 stop nad mořem, tedy zhruba 4 200 metrů.
Skoky padákem jsou pro oba nejen práce, ale i koníček, který spolu od začátku vztahu sdílejí. A tak nikoho nepřekvapí, že Mike požádal Megan o ruku také ve vzduchu. S odpovědí nečekala až na zem a své „ano“ řekla budoucímu manželovi ještě za letu.
Padák místo vlečky
V nedostatkových poválečných letech nebyly svatební šaty z padákoviny celkem nic neobvyklého. Ale mít svatební šaty s padákem je originál, který se jen tak nevidí. Megan si totiž na seskok koupila šaty z druhé ruky, které si upravila tak, aby pod nimi mohla mít výstroj. Aby nebylo pochyb, kdo je tu nevěsta, vzala si na seskok i svatební kytici.
Její studenti jí pak drželi padák jako vlečku, zatímco se na obřad převlékala do opravdových svatebních šatů. Všichni se pak připojili ostatním hostům, aby si Mike s Megan mohli vyměnit svatební sliby.