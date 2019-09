VIDEO: Naturalistická reklama s menstruační krví šokovala stovky Australanů

Společnost Libra, která reklamu uvedla, se podle svých slov snaží o destigmatizaci tématu. Lidé si však stěžují, že snaha o normalizaci menstruace není nutná. Argumentují tím, že znázornění krve v reklamě je urážlivé či že staví do nepříjemné situace rodiče, kteří poté musí odpovídat na dotazy svých dětí. „Menstruace nejsou tajemstvím, ale je to soukromá součást osobní hygieny,“ cituje server jednu ze stížností.

Organizace všechny stížnosti zamítla. „Rada rozhodla, že zobrazení užité v reklamě je věrným zachycením běžné tělesné funkce,“ zdůvodnila své rozhodnutí. Odmítla tvrzení, která ji označují za nevhodnou či urážející.

Outrage over Libra commercial depicting menstrual blood dismissed by Australian regulators https://t.co/3mu6VLbtg4 pic.twitter.com/sQrwm1fCUz — Newshub (@NewshubNZ) September 19, 2019

Reklama spadá do celosvětové kampaně, která se prezentuje heslem: „Menstruace je normální. Ukazovat ji by mělo být také.“ Kampaň odstartovala před dvěma lety podobnou reklamou, kterou odvysílala britská televizní stanice.

Firma vyrábějící hygienické produkty Libra trvá na tom, že společnost osvětovou kampaň potřebuje. Poukazuje přitom na průzkumy, podle kterých je menstruace ve společnosti pořád velmi kontroverzní téma.

Raději propadnout, než přiznat menstruaci

Nedávný průzkum vytvořený její mateřskou společností Asaleo Care nedávno uvedl, že tři čtvrtiny australských žen vnímají kolem tématu periody stigma. Jde podle nich o více kontroverzní záležitost než sex, drogy, sexuálně přenosné choroby či mentální choroby.

Osm z deseti oslovených žen uvedlo, že dělá co může, aby před společností utajila, že má menstruaci. Sedmdesát procent mladých dívek dokonce tvrdí, že by raději propadly z předmětu, než aby jejich vrstevníci věděli, že prochází periodou. Dalších dvacet pět procent by raději bylo šikanováno.

Podobné reklamy už povolilo třináct zemí. Kromě Austrálie se to týká Spojeného království, Francie, Nizozemska, Itálie, Norska, Švédska, Finska, Dánska, Ukrajiny, Spojených států, Argentiny a Jihoafrické republiky.