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Řeka Rýn se po Německu dostala pochopitelně i v Nizozemsku na rekordně nízkou úroveň. I tam se našel historický vrak. Nízký průtok komplikuje také lodní dopravu a některé spoje musely být dokonce přerušené.
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Mezi Tolkamerem a Spijkem klesla hladina natolik, že se po letech znovu ukázal vrak lodi De Hoop z roku 1895, který byl dosud ukrytý pod vodou.
Autor: Profimedia.cz
Více než 130 let starý vrak nyní přitahuje pozornost místních obyvatel i návštěvníků, kteří si ho mohou prohlédnout z bezprostřední blízkosti.
Autor: Profimedia.cz
Rýn patří k nejdůležitějším dopravním tepnám Evropy. Spolu s Dunajem tvoří jeden z hlavních koridorů evropské říční dopravy. Jejich současný stav tak názorně ukazuje, jak výrazně může nedostatek vody zasáhnout nejen přírodu, ale také dopravu a každodenní život v okolí řeky.
Autor: Profimedia.cz
Rýn měří přibližně 1 230 kilometrů. Pramení ve švýcarských Alpách a přes západní Evropu míří až do Severního moře.
Autor: Profimedia.cz
Extrémně nízká hladina Rýna už výrazně zasahuje do lodní dopravy. Na některých kritických úsecích musely být plavby omezeny nebo zcela přerušeny.
Autor: Profimedia.cz
Nedostatek vody nutí nákladní lodě vyrážet jen částečně naložené. Na přepravu stejného množství zboží je tak potřeba více plaveb, což zvyšuje náklady. Nedostatek vody nutí nákladní lodě vyrážet jen částečně naložené. Na přepravu stejného množství zboží je tak potřeba více plaveb, což zvyšuje náklady a začíná dopadat i na evropský průmysl.
Autor: Profimedia.cz
Jedna říční nákladní loď dokáže nahradit obrovské množství kamionů. V současné situaci může být k přepravě stejného množství nákladu potřeba až 150 nákladních automobilů
Autor: Profimedia.cz
Rýn přepravuje suroviny, bez kterých se evropský průmysl jen těžko obejde. Mezi nejčastější náklad patří ropné produkty, chemikálie, ale také písek, kámen a štěrk.
Autor: Profimedia.cz
Kritická situace panuje i u německého města Kaub. Ve středu tam splavná hloubka klesla na pouhých 12 centimetrů, zatímco při rekordním suchu v roce 2018 činilo minimum 25 centimetrů.
Autor: Profimedia.cz
Přes Kaub už většina nákladních lodí nedokáže proplout. Některá plavidla se vracejí na sever, další zůstala uvázlá jižně od kritického úseku a doprava v obou směrech se zde prakticky zastavuje.
Autor: Profimedia.cz
Problémy s nedostatkem vody se na Rýnu neobjevují poprvé. Už v létě 2022 vedlo sucho k potížím se zásobováním a výrobou v Německu. Letošní stav řeky však překonává i některá předchozí minima.
Autor: Profimedia.cz
Část přepravy přebírá železnice. Mezi Rotterdamem a Duisburgem mají do konce září jezdit tři nákladní vlaky týdně navíc, každý s přibližně dvěma tisíci tunami uhlí pro ocelárnu.
Autor: ČTK
Na severních úsecích Rýna některé lodě vyplouvají naplněné jen z 20 procent. Náklad se musí rozdělovat mezi více plavidel, aby v mělké vodě nenajela na dno.
Autor: Profimedia.cz
Nákladní loď projíždí kolem písečného břehu u Oberweselu v Německu. Kvůli suchu klesla hladina vody tak nízko, že nákladní lodě musely snížit svůj náklad. (13. července 2023)
Autor: ČTK