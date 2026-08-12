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Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski
Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...
Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání
Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...
Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď
Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...
Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
Duhový průvod prošel Prahou, zastavil magistrálu. Bojte se Boha, kázali odpůrci
Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague Pride, dorazil po trase z Václavského náměstí do cíle na ostrově Štvanice. V poledne před startem pochodu uctily tisíce...
Metro Opatov se možná až na rok uzavře, v okolí se bude masivně stavět
Stanice metra Opatov se možná bude zavírat a zavřená může být až rok. Připustil to náměstek primátora Jaromír Beránek v souvislosti s plánovanými úpravami a výstavbou v okolí. Tou nejdůležitější je...
Mluvčí Bílého domu končí, po narození dcery chce být s rodinou. Chápu, reagoval Trump
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová na konci měsíce opustí svou funkci. Oznámil to ve čtvrtek večer americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social.
Hra se vymkla kontrole. Snímek Jumanji: Velký útěk představuje první trailer
Na počátku byl rodinný dorodružný snímek Jumanji z roku 1995 s Robinem Williamsem v hlavní roli. Následoval film Jumanji: Vítejte v džungli (2017), o dva roky mělo premiéru pokračování Jumanji: Další...
Víkend přinese tropické dny a studené noci. Po neděli už se ochladí i přes den
Polovina srpna s sebou přináší ranní ochlazení. Na mnoha místech teploty klesaly pod 10 °C. Dny zůstanou až do víkendu s tropickými teplotami nad 30 stupňů. V sobotu a neděli i nad 35 °C. V novém...
Putin poprvé navštívil Kurily, o něž se Rusko pře s Japonskem. Tokio protestuje
Ruský prezident Vladimir Putin dnes navštívil Iturup, největší z Kurilských ostrovů, o něž vedou od druhé světové války územní spor Rusko s Japonskem. Informovala o tom ruská státní agentura TASS,...
Ve Štěchovicích hořela pětipatrová budova, vnitřní konstrukce se zhroutily
Hasiči zasahují od středečního večera u požáru pětipatrové budovy a sousedního přízemního objektu ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.
Kyjev nebude zveřejňovat bilanci ruských raket. Špatnými čísly nechce nahrávat Rusům
Ukrajinské letectvo přestává ve svých ranních hlášeních zveřejňovat statistiky ohledně ruských vzdušných útoků provedených balistickými střelami. Napsal to server RBK-Ukrajina s odvoláním na mluvčího...
Během letu začal otvírat nouzové dveře. Důvod jeho konání policistům vyrazil dech
Na palubě letu Batik Air z Malajsie do Indie řešila posádka situaci, kterou si žádný dopravce do bezpečnostního manuálu nepřeje. Šestatřicetiletý cestující se během letu začal zabývat nouzovým...
OBRAZEM: Do Liverpoolu dorazila věrná replika Kolumbovy lodi Santa Maria
Replika legendární vlajkové lodi Kryštofa Kolumba z roku 1492 dorazila do britského Liverpoolu. Impozantní plavidlo Nao Santa Maria plulo po řece Mersey, odkud zamířilo přímo do městského přístavu....
Většina malých vodních elektráren aktuálně nevyrábí, turbíny zastavilo sucho
Tropická vedra snižují hladiny českých a moravských řek. Sucho a méně vody v korytech má také dopad na provoz průtočných malých vodních elektráren (MVE), což jsou zařízení s výkonem do 10 megawatt....
Lídři opozice? Smutný paradox. Vyvíjí se to, jak jsem očekával, říká Martin Kuba
„Nezajímá mě antibabiš, antifiala, ani antinikdo,“ říká před volbami hejtman a šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba. V rozhovoru pro iDNES.cz se vrací ke svému odchodu z ODS a vysvětluje, s čím jde do...
Jak Havlův šéf rozvědky zatajil a pak prohodil FBI své špiony. Aby je chránil
Když přijel budoucí zakladatel české moderní rozvědky Radovan Procházka krátce po sametové revoluci na seznamovací schůzku do Washingtonu, nepříjemně šokoval kontrarozvědku FBI. Do očí jim lhal.