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Extrémní vlny veder, které v plné síle zasáhly jižní a západní Evropu, s sebou přinesly děsivé ekologické dopady. Znát je to i na nejdelší francouzské řece Loiře. U městečka Loireauxence tok vyschl takovým způsobem, že auta jezdí přes most, který nyní vede jen přes suchou písčitou pustinu, jež byla ještě před nedávnem hluboko pod vodou. Podívejte se na znepokojující snímky ze západní Francie.
Autor: Profimedia.cz
Velmi špatný stav legendární francouzské řeky ukázaly dronové snímky pořízené na začátku července. Podle autorů jde o dopad vysokých teplot, které nadále sužují celou Francii.
Autor: Profimedia.cz
Západoevropská země zažila na mnoha místech pokoření letitých teplotních rekordů, přičemž hranice čtyřiceti stupňů Celsia byla překročena několikrát na desítkách míst.
Autor: Profimedia.cz
Potvrzuje to i Evropská unie prostřednictvím své meteorologické služby Copernicus. Meteorologové informovali, že uplynulý měsíc se stal historicky nejteplejším zaznamenaným červnem v západní Evropě a druhým nejteplejším celosvětově.
Autor: Profimedia.cz
Právě Loira patří k nejvíce zasaženým řekám, kde podle francouzských odborníků došlo k největšímu vysychání způsobeném vedry. Dlouhý tok kdysi velkolepé řeky tak nyní představuje jakýsi mozaikovitý pás plný písečných ostrůvků.
Autor: Profimedia.cz
Tristní stav řeky je přitom podle expertů dlouhodobě znám. Už v roce 2024 varovala síť ekologických organizací Réseau Action Climat (RAC), že průtok Loiry se každým rokem snižuje.
Autor: Profimedia.cz
Kvůli špatnému stavu řeky je ohrožená i celá řada památek, které se přímo u břehu Loiry nacházejí.
Autor: Profimedia.cz
Přesuňme se k další části řeky. Zde železný most, který přes řeku vede, připomíná časy, kdy bylo koryto ještě plné vody.
Autor: Profimedia.cz
Podle francouzských hydrologů má část Loiry u obce Loireauxence problémy i se zbývající vodou, jelikož jí v řece zbylo velice málo. To znamená, že se ve vodě pod vlivem vysokých teplot rozmnožila řada bakterií a sinic.
Autor: Profimedia.cz
Vysychající část řeky se nachází v regionu Loire-Atlantique, které bylo ještě do nedávna známé romantickými výletními plavbami. Ty nyní nejsou na mnoha místech možná.
Autor: Profimedia.cz
Podobně jako Loira mají problémy i další francouzské řeky. Kritický stav hlásí například řeka Sarthe v obci Cheffes, kde je tok vody zcela zastavený.
Autor: Profimedia.cz