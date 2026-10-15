Termín konání referenda, pondělí 19. října 2026, je známý od letošního května, kdy jej oznámila premiérka kanadské provincie Danielle Smithová. Alberta na západě země je díky těžbě ropy a plynu jednou z nejbohatších částí severského státu a v celé Kanadě má nejvyšší HDP na obyvatele.
Právě to je hlavním úskalím, které dlouhodobě vede k nespokojenosti místních obyvatel. V posledních letech posilující separatisté uvádějí, že kanadská vláda Albertu dlouhodobě přehlíží či dokonce utiskuje – především tlumením průmyslu fosilních paliv.
K tomu se přidává nespokojenost s „odtékáním“ financí. Peníze Alberty jakožto jedné z nejbohatších provincií putují na dotování dalších částí země, zatímco do Alberty údajně míří jen zanedbatelné (či dokonce žádné) množství peněz.
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Referendum neznamená odtržení
V referendu, které je naplánované na pondělí, tak místní rozhodnou o dalším směřování země. Na výběr budou mít ze dvou možností:
- setrvat v Kanadě,
- vyjádřit se k odtržení.
Výsledek hlasování favorizující osamostatnění Alberty nicméně nebude finálním rozhodnutím o jejím odtržení, jako v případě brexitu, ale jen prvním krokem komplexního procesu. Pokud by se většina vyjádřila po vystoupení z Kanady, následovalo by další referendum, tentokrát již o skutečném odtržení.
Smithová už dříve v televizním vysílání uvedla otázku, na kterou budou voliči odpovídat. „Měla by Alberta zůstat provincií Kanady, nebo by měla vláda Alberty zahájit právní proces vyžadovaný kanadskou ústavou za účelem uspořádání závazného provinčního referenda o tom, zda by se Alberta měla od Kanady odtrhnout?“ Říjnové hlasování tak bude v podstatě referendem o referendu.
Snahy o samostatnost nejsou první
Současná vláda Alberty v čele se Smithovou hodlá usilovat o zachování celistvosti země. Stejné stanovisko uvádí i většina její voličské základny. Pravděpodobný neúspěch separatistů naznačují i průzkumy veřejného mínění.
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Současné snahy nejsou prvním případem pokusů o osamostatnění Alberty. První hlasy se začaly objevovat už v souvislosti s rozvojem průmyslu fosilních paliv ve 40. letech minulého století, jejich znásobení zapříčinila ropná krize 70. let. V posledních letech výrazně posilují i v souvislosti s ekologickými snahami a omezováním těžby.
S podobnými snahami má nicméně zkušenosti celé země – již dvakrát se o odtržení pokusila provincie Québec. Poslední volba v roce 1995, která skončila téměř nerozhodně, vedla ke tvorbě nových pravidel, mezi nimiž je právě i prvotní referendum o následném referendu o odtržení.
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Trumpův tým jednal se separatisty z kanadské Alberty, provincie bohaté na ropu
Odtržení Alberty od Kanady by se kvůli bohatým zásobám fosilních paliv zamlouvalo například Spojených státům Americkým. Jejich prezident Donald Trump se letos v lednu nechal slyšet, že by Albertu rád viděl jako novou část USA. Kanadský premiér Mark Carney kontroval, že od vlády jižního souseda očekává respektování kanadské suverenity.
Alberta je provincie na západě Kanady, která leží mezi Britskou Kolumbií na západě a Saskatchewanem na východě. Na severu sousedí se Severozápadními teritorii a na jihu s americkým státem Montana. Zabírá přibližně 662 tisíc kilometrů čtverečních, takže je asi osmkrát větší než Česká republika. Její krajina sahá od prérií a zemědělských oblastí na jihu přes rozsáhlé lesy až po kanadské Skalnaté hory na západě. Hlavním městem je Edmonton, největším městem Calgary proslavené zimní olympiádou v únoru 1988.
Poloha kanadské provincie Alberta a jejího hlavního města Edmonton (červený bod).
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