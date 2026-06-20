„Dovolte mi, abych vám něco řekl: doby, kdy se byrokraté z Bruselu nebo OSN mohli jen tak objevit a diktovat, jak má Řecko zvládat migrační krizi, jsou pryč,“ prohlásil Plevris. Atény zároveň posilují spolupráci s úřady v rozdělené severoafrické zemi a podporují zpřísnění migračních opatření v rámci Evropské unie.
Plevris odmítl, že by se na tvorbě migrační politiky měli podílet zástupci lidskoprávních organizací či charitativních spolků. Uvedl také, že kritika ze strany Organizace spojených národů (OSN) či nevládních organizací jeho postoj jen utvrzuje.
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„Kdykoli zástupci OSN vyjádří znepokojení kvůli mým zákonům, považuji to za důvod k hrdosti,“ řekl Plevris. „Čím více jsou Amnesty International, vysoký komisař OSN pro uprchlíky nebo vyslanci OSN podrážděni naší migrační politikou, tím více to vnímám jako poctu,“ dodal.
Řecko v posledních měsících posiluje spolupráci s některými africkými zeměmi a jedná s nimi o zřízení zařízení pro migranty, jejichž žádosti o azyl byly v Evropě zamítnuty. Tento návrh vyvolává dlouhodobou kritiku mezinárodních lidskoprávních organizací.
V Aténách v pondělí jednali představitelé východolibyjských ozbrojených sil. Jedním z účastníků byl i zástupce velitele těchto sil Saddám Haftár, který se setkal s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem a ministrem zahraničí Georgem Gerapetritisem. Řecko nabízí východolibyjským úřadům výcvik pobřežní stráže a podporu v oblasti zaměstnanosti a investic. Cílem je posílit spolupráci a omezit odchody migrantů přes Středozemní moře.
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Evropská unie minulý týden schválila zpřísnění migračních pravidel, a to i přes pokles počtu migrantů přicházejících ze severní Afriky a Blízkého východu.
Naopak Řecko zaznamenává nárůst příjezdů na ostrov Kréta z východní Libye. Podle údajů řeckých úřadů vzrostl počet příjezdů a záchytů migrantů u Kréty do konce května meziročně o více než 20 procent na zhruba 5500. Tempo příjezdů se navíc od začátku června dále zvyšuje.
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O legalizaci žádá ve Španělsku už bezmála milion migrantů. Vláda čekala polovinu
Libye se v posledních letech stala jedním z hlavních tranzitních uzlů pro migranty směřující do Evropy. V zemi vznikly rozsáhlé sítě převaděčů, které zneužívají nestability v oblasti a pašují lidi přes hranice se šesti sousedními státy. Podle místních zdravotnických složek bylo východně od Tripolisu nalezeno nejméně 15 těl migrantů, které moře vyplavilo na břeh.