Uprchlický tábor na Lesbu je v karanténě, somálský běženec má koronavirus

Somálec, který má status uprchlíka a povolení žít v Řecku, byl v noci na středu hospitalizován a místní úřady nyní trasují lidi, s nimiž přišel do styku v předchozích dnech, uvedla agentura AMNA.



V táboře Moria a jeho přilehlém okolí žije nyní téměř 13 tisíc běženců, ač jeho kapacita je asi tři tisíce lidí. Špatné hygienické podmínky v tomto zařízení dlouhodobě kritizují nevládní organizace, které po vypuknutí pandemie vyzvaly k jeho uzavření a převezení migrantů na pevninu.

Od středy do 15. září je až na výjimky zakázán vstup do tábora, smí do něj jen nejnutnější personál, jemuž se před vstupem měří teplota. Kolem objektu je také zvýšená policejní ostraha.

Na ostrově Lesbos se u migrantů prokázal koronavirus už v květnu, šlo však o nově připluvší běžence, kteří byli izolováni v karanténním táboře.

V Řecku se od počátku pandemie k úternímu večeru potvrdil koronavirus u 10 524 lidí, z toho 271 pacientů v souvislosti s nákazou zemřelo. Za poslední den se podle úterních údajů prokázala nákaza u 207 lidí, z toho ve dvaceti případech jde o turisty testované při příjezdu do země.