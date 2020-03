Migranti vzdali snahy proniknout do Řecka, čeká je turecká karanténa

16:05 , aktualizováno 16:05

Migranti, kteří týdny tábořili u turecko-řecké hranice a pokoušeli se dostat do Evropské unie, se nyní s pomocí tureckých úřadů stěhují zpět do uprchlických zařízení ve vnitrozemí. Kvůli koronavirové krizi se migranti vzdali naděje, že se jim podaří do Evropy dostat, protože ostraha hranice se na řecké straně ještě více zpřísnila. Nyní je čeká v Turecku dvoutýdenní karanténa.