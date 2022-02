Necháváte umrznout běžence, viní Turci Řecko. To kontruje slovy o propagandě

Podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana jsou tato úmrtí výsledkem „chování Řecka“. „Erdogan říká, že ukáže fotografie migrantů, kteří umrzli kvůli řeckým úřadům, každému zahraničnímu lídrovi, kterého potká,“ citoval prezidenta turecký novinář Ragip Soylu z portálu Middle East Eye.

Ve středu turecká policie objevila prvních dvanáct umrzlých lidí nedaleko hraničního přechodu v Ipsale. Další čtyři pak o den později v Drinopolu, který rovněž leží u hranic s Řeckem. „Je nepřijatelné nechat umrznout dvanáct lidí. A není to poprvé, co čelíme tomuto druhu chování ze strany Řecka,“ řekl ve čtvrtek Erdogan před odletem na Ukrajinu.

Kritizoval také Evropskou unii za to, že k případům „mlčí“. Od té Turecko dostává pravidelně peníze za to, aby migranty na svém území zadrželo a nepustilo je dál do Unie. Turecký ministr vnitra Süleyman Soylu na Twitteru v souvislosti s objevením těl běženců označil EU za „bezradnou, slabou a nelidskou“.

„Řečtí pohraničníci jsou drsní na oběti, ale tolerantní k FETÖ,“ dodal s odkazem na údajné strůjce pokusu o puč v Turecku z roku 2016. Ankara tvrdí, že řečtí pohraničníci vzali migrantům boty a šaty a zahnali je zpět do Turecka.

Řecký ministr pro migraci Notis Mitarakis však tyto výroky označil za propagandu. Podle něj jsou domněnky, že migranti byli zahnáni z Řecka, nepodložené. „Nikdy na hranici nedošli,“ uvedl Mitarakis. „Místo obviňování ostatních by Turecko mělo plnit své povinnosti, pokud chceme zabránit dalším takovým tragédiím,“ dodal podle listu Kathimerini.

Athény si dlouhodobě stěžují, že Ankara nedodržuje dohody, které uzavřela s Evropskou unií, a nekontroluje dostatečně důsledně své hranice. Turecko naopak tvrdí, že Řecko zahání migranty na jeho území a zachází s nimi „s krutostí“.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zprávy o umrzlých běžencích označila za „děsivé“ a upozornila, že vytlačování lidí od hranic je v rozporu s mezinárodním právem. Situaci prý bude dál sledovat.

Největší migrační vlnu v posledních letech zažilo Řecko v roce 2015, kdy přes něj do EU dorazil téměř milion migrantů z Afriky, Asie a Blízkého východu. Příliv běženců se výrazně zpomalil poté, co Ankara s Bruselem v roce 2016 podepsala dohodu o migraci.

Loni přešlo do Řecka z Turecka přes pozemní hranice či přeplulo přes moře na devět tisíc běženců. O rok dříve to bylo necelých 16 tisíc. Loni 53 migrantů zemřelo či se pohřešovalo. Letos dorazily do Řecka podle Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) asi tři stovky běženců.