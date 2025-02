Lidé v panice opouštějí Santorini, ostrov se bojí dalších zemětřesení

Od předminulého pátku byly v Egejském moři mezi sopečnými ostrovy Santorini a Amorgos každých několik minut zaznamenány stovky otřesů. To přimělo úřady, aby uzavřely školy na Santorini a malých blízkých ostrovech Ios, Amorgos a Anafi.

„Vše je uzavřeno. Nikdo teď nepracuje. Celý ostrov se vyprázdnil,“ řekl osmnáctiletý místní obyvatel Dori, který si nepřál uvést své příjmení, než nastoupil na trajekt do Atén. „Pojedeme do Atén, dokud neuvidíme, jak se to tady vyvíjí,“ dodal.

Stovky obyvatel spěchaly v úterý na cestu do přístavu, aby se vydaly právě do řeckého hlavního města. Lety ze Santorini do Atén byly plné, uvedl řecký letecký dopravce Aegean Airlines. Očekává se, že do konce dne odletí 2500 až 2700 lidí.

„Chystáme se odletět, protože se bojím. Jsou tu neustále zemětřesení, musíme odletět kvůli dětem, aby se uklidnily,“ řekl 38letý Beni Ouklala, který má na ostrově brigádu.

Naopak jiní obyvatelé Santorini působili smířeně. „Zůstaneme tady, proč bychom měli odcházet? Když se něco stane, tak se to stane,“ řekl agentuře Reuters 63letý kapitán turistické lodi Eftichis Diamantopulos.

Před zvýšenou seismickou aktivitou na Santorini a okolních ostrovech varovalo už v neděli rovněž české ministerstvo zahraničí.

Občanům cestujícím do Řecka doporučilo, aby dbali zvýšené opatrnosti a sledovali pokyny místních úřadů.

V případě nouze by měli kontaktovat české velvyslanectví v Aténách či nouzovou linku ministerstva +420 222 420 222.

Řecko je jednou ze zemí s největším rizikem zemětřesení v Evropě, protože se nachází na rozhraní africké a euroasijské tektonické desky, jejichž neustálá interakce vyvolává častá zemětřesení.