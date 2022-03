Předání S-300 Ukrajině? Slovensko chce náhradu, Řecko odmítlo

Slovensko kromě S-300 využívá i ruské stíhačky Mig-29. „Migy jakož i S-300 dokážou opravovat a udržovat v chodu ruské společnosti. V dnešní realitě je taková činnost prakticky nemožná. Potřebujeme se této závislosti na Ruské federaci zbavit tak brzy, jak je to možné,“ řekl ministra obrany Jaroslava Nadě.

Bratislava už dříve objednala od Spojených států nové stíhačky F-16, jejich dodání se oproti původním plánům podle dřívějších informací opozdí a první stroje má Bratislava dostat až za dva roky.

Slovenský premiér Eduard Heger dříve zmínil možnost, že by slovenské nebe chránilo Polsko. Členské země NATO by v rámci připravované mnohonárodní mise za účasti českých vojáků na Slovensku měly nasadit v zemi systém protivzdušné obrany Patriot.

„Pokud získáme alternativu, tak budu rád, když se toho zbavíme. Když to má Ukrajině pomoci, budu rád, když jim to pomůže,“ řekl Naď k možnosti, že by Bratislava předala slovenský systém S-300 svému východnímu sousedovi, který nyní čelí ruské vojenské invazi.

Naď připomněl, že v současnosti je S-300 jediným strategickým systémem slovenské protivzdušné obrany a jako ministr musí v první řadě zajistit slovenské obranné zájmy.

Potřebné pro řeckou obranu

Řecko už naopak ohlásilo, že svůj protiletecký systém S-300 do zahraničí nepředá. „Není představitelná žádná možnost prodeje či předání zbraní, jejíchž nepřítomnost by oslabila obranu země,“ řekl k možnosti předání náčelník generálního štábu řecké armády Konstantinos Floros.

Atény na konci února schválily poskytnutí vojenského materiálu a humanitární pomoci Ukrajině. Podle médií Řecko dodalo Kyjevu například lehké pěchotní zbraně.

Řecko má systém ruské výroby umístěný na Krétě. Systém si v 90. letech pořídil Kypr, rozmístění protileteckých raket ale vyvolalo napětí se severní částí ostrova, kterou kontroluje vláda uznávaná Tureckem. V rámci dohody, která vedla ke snížení napětí, Kypr předal ruské zbraně Aténám.

Ukrajinský prezident Zelenskyj požádal o dodávku protileteckých systémů ve středečním projevu před americkým Kongresem. V řeči zmínil právě systém S-300. Poskytnutí systému by vnímal jako alternativu vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou.