Oheň u Atén sílí. Přichází těžká noc, bojí se čeští hasiči

  21:58
Čeští hasiči pomáhají s hašením rozsáhlého požáru u města Keratea nedaleko Atén. Oheň se kvůli silnému větru nedaří dostat pod kontrolu. V zasažené oblasti byl nalezen mrtvý muž. Podle českých záchranářů bude velmi náročná i nadcházející noc.
Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru v oblasti Keratea poblíž řeckých Atén. Oheň zasáhl obytné oblasti, úřady nařídily evakuaci několika osad. V zasažené oblasti pomáhají i čeští záchranáři (8. srpna 2025)

Požár zasáhl okolí města Keratea, které se nachází zhruba 35 kilometrů od Atén a 15 kilometrů od aténského mezinárodního letiště. Úřady vyhlásily evakuace několika osad. V jednom z domů v oblasti zásahu byl nalezen mrtvý starší muž, který podle médií žil opuštěně.

Situaci na místě komplikuje hustý dým a také silný vítr, uvedla stanice ERT News. Proti ohni zasahuje na 200 hasičů včetně asi 20 letadel a vrtulníků. Ani dnes večer nebyl požár, který zpočátku zasáhl jen vegetaci, pod kontrolou a již zasáhl některé obydlené oblasti.

„Jsme nasazeni v plném počtu 22 hasičů,“ uvedl dnes odpoledne ve videu z místa velitel skupiny českých požárníků v Řecku Richard Franz. I on zmínil, že situaci komplikuje silný vítr.

Později hasiči uvedli, že byli přemístěni na předměstí Keratey. „Plameny zde zasahují do obydlené oblasti a naším úkolem je pomoci řeckým hasičům ubránit domy v této lokalitě,“ popsali situaci na místě.

Kaliméra! Čeští hasiči přijeli do Řecka, budou v pohotovosti kvůli požárům

Podle českých hasičů se situace na místě v uplynulých hodinách zhoršila a na místě je očekávána náročná noc. „Vítr doslova rozdmýchal požáry v širokém okolí a my už nyní bojujeme po boku řeckých hasičů s ohněm ne v přírodě, ale v obydlených oblastech,“ napsali čeští hasiči dnes večer. V noci obvykle není možné nasadit hasící letadla a vrtulníky.

Atény a okolí dnes zasáhl velmi silný vítr, což omezilo námořní dopravu. Z aténských přístavů dnes tak nemohla vyplout velká část trajektů, což způsobilo komplikace tisícovkám lidí.

Čeští hasiči jedou pomáhat do Řecka, v přístavu evakuovali 200 lidí z nemocnice

Svým nynějším působením v Řecku se čeští hasiči poprvé zapojili do programu EU Prepositioning, při kterém jsou jednotky z jiných unijních států předem posílány do zemí s vysokým rizikem lesních požárů.

Vyslané týmy přitom plní i úkoly, které při vypuknutí požáru zkrátí čas reakce a zajistí hladkou spolupráci mezi zahraničními jednotkami. Čeští hasiči jsou v Řecku od července, jejich působení v zemi by mělo skončit za týden – v pátek 15. srpna.

Oheň u Atén sílí. Přichází těžká noc, bojí se čeští hasiči

