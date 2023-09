Povodně v Řecku mají už 14 obětí, vodu kontaminují mrtvá těla zvířat

Záchranáři v sobotu našli tělo 77letého muže z obce Paltsi, který se odmítl evakuovat spolu se svou ženou, uvedl server Kathimerini. O dalších třech mrtvých v neděli postupně informovali řečtí hasiči.

Kvůli záplavám od úterního rána do nedělního rána řečtí hasiči provedli 4250 evakuačních zásahů. Na tísňové lince přijali více než 9000 žádostí o pomoc s odčerpáním vody nebo odklizením popadaných stromů. V zaplavených obcích Karditsa a Trikala celou noc pokračovaly záchranné práce ve snaze evakuovat ohrožené obyvatele. Obavy nadále panují v okolí řeky Pineos, která hrozí vylitím z břehů.

Obyvatelé se dál potýkají s přerušenými dodávkami pitné vody a nefungující elektřinou. Zemědělci a farmáři začínají odhadovat škody na zaplavených polích a kvůli uhynulým zvířatům. Hygienici varují před hrozbou stojatých vod pro zdraví lidí, píše server veřejnoprávní stanice ERT.

V neděli mezi vesnicemi Petros a Agios Dimitrios našli tělo 56letého farmáře, kterého podle jeho příbuzných strhl potok. Muž byl na seznamu pohřešovaných, záchranáři jeho tělo objevili při průzkumu dronem, pak zahájili operaci k jeho vyzdvižení. Další dvě oběti jsou 65letý muž a jeho 88letá matka, kteří zemřeli poblíž obce Karditsa.

Povodně za sebou nechávají i mrtvá zvířata

V převážně venkovském regionu zůstávají ležet ve vodě mrtvé ovce, kozy, prasata, psi a kočky. Počet komárů se již enormně zvýšil, uvedla DPA. Lidem bylo důrazně doporučeno, aby používali pouze nezávadnou pitnou vodu, ideálně balenou. Kvůli záplavám v neděli zůstala uzavřená dálnice mezi Aténami a Soluní na severu země, což značně komplikuje dopravu, píše DPA.

Do nejhůře postižené oblasti by měl v neděli odpoledne dorazit i řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Večer se očekává oznámení dalšího podpůrného balíčku na pomoc lidem postiženým povodněmi. Podle ERT by měl zahrnovat okamžitou pomoc pro pokrytí základních potřeb, sanační opatření na opravu poničeného majetku a celkový dlouhodobý plán obnovy krajiny zasažené živly a nová protipovodňová a protipožární opatření.

„Sobota byla posledním zásahovým dnem českých hasičů v Řecku,“ uvedla Götzová. Hasiči jsou rozděleni na tři skupiny a u zásahů se střídají po čtyřech hodinách. Na starosti měli dohašování ohnisek a kácení doutnajících stromů, povedlo se jim také zachránit jednu želvu. „Dnes bude český tým postupně vše balit a chystat se na zítřejší (pondělní) ranní odjezd,“ dodala mluvčí hasičů.