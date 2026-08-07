Média informovala o vyšším počtu znásilnění po vyjádření řeckého odborového svazu zaměstnanců ve veřejných nemocnicích Poedin. Jeho zástupce si v souvislosti s nadměrnou zátěží zdravotnických zařízení na řeckých ostrovech během turistické sezóny postěžoval, že nemocnice na Zakynthosu musela od poloviny června řešit nejméně osm případů znásilnění. Loni to podle odborového svazu byly ve stejném období dva případy.
Policie na řeckém ostrově ovšem tyto počty popřela. Uvedla, že od května do čtvrtka obdržela oznámení o třech případech, které nyní vyšetřuje. Média vyzvala, aby používala pouze „oficiální a ověřené informace“.
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Češi našli nový domov na Zakynthosu. Řecká idyla má však jeden háček
Zástupce odborů tvrdí, že nemocniční personál informace předal policii. Některé ženy podle něj odmítly podat oficiální oznámení.
Počet lidí přítomných na ostrově v Jónském moři, kde jinak žije na 40 tisíc obyvatel, se v letní sezóně kvůli turistům výrazně zvyšuje. Odbory tvrdí, že zdravotnická zařízení nejsou na takový nápor připravena. Podle zástupce svazu přijde na pohotovost na Zakynthosu během jednoho letního dne v průměru na 200 lidí žádajících o pomoc, z nichž 80 procent tvoří turisté.
Na nadměrné přetížení nemocničního a zdravotnického personálu v letních letoviscích a na možné související problémy a zpoždění při poskytování lékařské péče upozorňují odbory prakticky každoročně. Podobné problémy se týkají také hasičů a částečně i policistů.