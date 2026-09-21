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V Řecku se poprali senioři o lehátko na pláži, jeden z nich zemřel

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  7:06
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Spor o lehátko na pláži nedaleko Atén skončil smrtí 82letého muže. Po potyčce se 76letým mužem senior zkolaboval a později zemřel v nemocnici. Mladší muž byl podle řeckých médií zatčen kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví.

Spor o využívání lehátek na pláži Vuliagmeni asi 18 kilometrů jižně od centra metropole Atén přerostl v násilnou rvačku, do které se následně zapojili i další lidé.

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Oběť podle jednoho ze svědků zřejmě čekala na další osoby a měla rezervované lehátko, což bylo nejspíše příčinou rozepře. Jiný svědek deníku Kathimerini řekl, že situace byla tak vypjatá, že křik byl slyšet až na druhém konci pláže.

Starší z mužů během rvačky zkolaboval a podle různých zpráv mu byla provedena resuscitace, použit byl i defibrilátor. Senior nakonec skončil v nemocnici, kde později zemřel. Mladší muž byl údajně za způsobení těžkého ublížení na zdraví zatčen spolu s 21letou ženou, která byla s ním, ta se ale později dostala na svobodu. Podle svědků citovaných deníkem Ta Nea měla zakrvácený a oteklý obličej.

Deník také napsal, že podle některých zaútočil starší muž na mladšího s ženou a poté dostal záchvat. Úřady nyní vyšetřují, co vedlo k fyzické potyčce a co způsobilo mužovu smrt.

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V Řecku se poprali senioři o lehátko na pláži, jeden z nich zemřel

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Spor o lehátko na pláži nedaleko Atén skončil smrtí 82letého muže. Po potyčce se 76letým mužem senior zkolaboval a později zemřel v nemocnici. Mladší muž byl podle řeckých médií zatčen kvůli...

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