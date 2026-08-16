Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Při požárech na řeckém ostrově Salamina zemřeli dva lidé, další se evakuují

Autor: ,
  16:28aktualizováno  16:44

Fotogalerie3

Hasiči bojují s požáry na řeckém ostrově Salamina. (16. srpna 2026) | foto: AP

Při dvou požárech, které v neděli vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Atén, zahynuli dva lidé. Podle médií se těla zatím nepodařilo identifikovat. Úřady nařídily evakuaci stovek místních obyvatel i turistů.

Člen záchranných složek upřesnil, že se našla dvě těla blízko pláže Peristeria na jihu ostrova. Řecká veřejnoprávní společnost ERT uvedla, že je hasiči nalezli v okolí místa, kde jeden z požárů vypukl. Pravděpodobně je to muž a žena. Další nejméně čtyři lidé utrpěli popáleniny a teď jsou v péči lékařů.

Požár na jihu ostrova se podle ERT rozhořel velmi rychle i kvůli silnému větru, který v oblasti vane. Další požár hoří na východě ostrova, oba požáry zaznamenali hasiči téměř současně. Zasažené oblasti jsou známé jako oblíbená místa ke koupání.

„Byl vydán příkaz k evakuaci. Týká se to stovek turistů i místních obyvatel,“ informoval už před nálezem těl mluvčí hasičů Jannis Artopios. Ostrov je o víkendech a o prázdninách oblíbenou destinací pro obyvatele Atén. K boji s ohněm bylo nasazeno přibližně 150 hasičů, čtyři letadla a šest vrtulníků. Pobřežní stráž mobilizovala pět plavidel.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Duhový průvod prošel Prahou, zastavil magistrálu. Bojte se Boha, kázali odpůrci

Podporovatelé a zástupci LGBT+ komunity prochází centrem Prahy. Nad davem vlají...

Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague Pride, dorazil po trase z Václavského náměstí do cíle na ostrově Štvanice. V poledne před startem pochodu uctily tisíce...

Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto

Ze zatopeného lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou hasiči s pomocí jeřábu vytáhli...

Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...

Při požárech na řeckém ostrově Salamina zemřeli dva lidé, další se evakuují

Hasiči bojují s požáry na řeckém ostrově Salamina. (16. srpna 2026)

Při dvou požárech, které v neděli vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Atén, zahynuli dva lidé. Podle médií se těla zatím nepodařilo identifikovat. Úřady nařídily evakuaci stovek místních...

16. srpna 2026  16:28,  aktualizováno  16:44

Putin objíždí Rusko. Slábne mu podpora, FSB z něj může udělat svou loutku

Vladimir Putin navštívil během cesty po Dálném Východě i Kurily, o něž Rusko...

Prezident Vladimir Putin v posledních týdnech vyrazil do ruských regionů, aby byl lidem více na očích před zářijovými volbami . Jeho popularita klesla na nejnižší úroveň od začátku bojů na Ukrajině,...

16. srpna 2026  16:36

VIDEA TÝDNE: Langmajerův „rozvod“, panika v Chorvatsku a dávkoví podvodníci

Langmajer a Gondíková reagovali na zprávy o rozvodu

Abnormálně horký týden pomalu končí, pojďte se zchladit u nejsledovanějších videí uplynulých sedmi dní. Nejvíce vás zaujaly záběry, ve kterých si Jiří Langmajer (60) a Adéla Gondíková (52) vystřelili...

16. srpna 2026  16:03

Bolest je jen chvilková! Při slavném závodu Ironman v Hradci se Labe jen vařilo

Ironman Hradec Králové 70.3 Hradec Králové (16. srpna 2026.

Je jen jeden víkend v roce, kdy to v královéhradeckém centru takhle žije. Obrovské pozdvižení opět způsobil závod série Ironman. Největší triatlonový svátek v historii České republiky se každý rok...

16. srpna 2026  16:01

Zestátnění ČEZ je špatná myšlenka, nevíme proč, kritizují exministři Stanjura i Pilný

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Zbyněk Stanjura (ODS). (19....

Zestátnění energetické společnosti ČEZ a následné vytěsnění jejích minoritních akcionářů není dobrá myšlenka. Shodli se na tom v diskusním pořadu Poledne s Moravcem bývalý ministr financí Zbyněk...

16. srpna 2026  14:59

V Maďarsku havaroval polský turistický autobus, zemřelo 12 lidí

Na dálnici M3 u maďarské obce Mezőkeresztes havaroval polský autobus. (16....

Dvanáct lidí přišlo o život a dalších nejméně deset utrpělo zranění při noční nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku. V neděli to oznámil předseda maďarské vlády Péter Magyar. Policie...

16. srpna 2026  9:09,  aktualizováno  14:49

Bradáčová chce revoluci „pasťáků“. Jen poté lze snížit trestní odpovědnost, říká

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová na mimořádném tiskovém briefingu...

Případné snížení věkové hranice trestní odpovědnosti pod současných 15 let musí jít podle nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové ruku v ruce se změnou výchovných ústavů, jejichž současný systém...

16. srpna 2026  14:39

Nejvíc se naučíme dialogem, říká oceněná učitelka. Vede děti ke kritickému myšlení

Premium
Jana Růžičková v hodinách pracuje nejen s historickými fakty, ale učí i...

Celý den je obklopená hudbou, ale přímo v jejích hodinách tóny neznějí. Jana Růžičková vyučuje na brněnské konzervatoři dějiny umění. Přesto si ani při její výuce hlasivky studentů neodpočinou. Často...

16. srpna 2026

Požár v Belgii už spálil skoro 3 000 hektarů, pomohou i vrtulníky z Česka

Hasiči v Belgii bojují s rozsáhlým požárem. (16. srpna 2026)

V Belgii třetím dnem bojují s jedním z nejhorších lesních požárů ve své historii, živel v těžko přístupné přírodní rezervaci na východě země už spálil téměř 3000 hektarů. Belgie spoléhá na letecké...

16. srpna 2026  13:05

Za tři dny ukradli v Hradci Králové devět Toyot. Zloději auta odvážejí do Polska

ilustrační snímek

Na pozoru by se měli mít majitelé osobních automobilů značky Toyota RAV 4. Policisté v Hradci Králové evidují za poslední tři dny již devět krádeží těchto vozů, které podle nich pachatelé převážejí...

16. srpna 2026  12:44

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Klimatická krize skončila, tvrdí Ševčík. Motoristé se vysmívají, řekla poslankyně

Poslanec SPD Miroslav Ševčík při jednání rozpočtového výboru Sněmovny (25....

Zvládne vláda Andreje Babiše boj se suchem? Podle poslance SPD Miroslava Ševčíka si současná vláda počíná velmi dobře. Ocenil také kroky Motoristů na ministerstvu životního prostředí, kteří omezili...

16. srpna 2026  12:11

V Jihoafrické republice vyhnali migranty z továren. Teď v nich nemá kdo pracovat

Místní oděvní podniky přišly během protiimigračních protestů podle jejich...

Protesty proti migrantům v Jihoafrické republice měly pomoci místním získat více pracovních míst. V textilním Newcastlu se ale dostavil opačný efekt. Po odchodu stovek zahraničních zaměstnanců mají...

16. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×