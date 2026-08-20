Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jihovýchodní křídlo NATO je v pohotovosti. Řecko stěhuje kvůli hrozbě Íránu patrioty

Autor: ,
  21:43
Americká letadlová loď USS Gerald Ford doplula ke břehům ostrova Kréta....

Americká letadlová loď USS Gerald Ford doplula ke břehům ostrova Kréta. Plavidlo ze podstoupí opravu po nasazení do bojů proti Íránu. (23. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Největší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford zakotvila na Krétě. Směřuje k...
Americká letadlová loď USS Gerald Ford odplouvá z přístavu na Krétě na Blízký...
Letadlová loď Abraham Lincoln během bilaterálního cvičení USA a Japonska (12....
Letoun F/A-18F Super Hornet se připravuje na přistání na palubě letadlové lodi...
6 fotografií
Řecko zvažuje opatření kvůli možným íránským útokům na americké základny v Evropě. Ve čtvrtek to napsal deník To Vima s odkazem na zdroje z ministerstva obrany. Možným cílem úderů by se mohla stát například námořní základna Suda na Krétě, kde v posledních měsících kotvily americké lodě později nasazené na Blízkém východě. Řecké území je v doletu některých íránských balistických raket.

Deník Financial Times (FT) s odvoláním na dva nejmenované íránské režimní zdroje ve středu napsal, že Teherán zvažuje údery na základny v Evropě, které využívá americká armáda, pokud „USA zajdou příliš daleko“.

Írán zvažuje útoky na vojenské základny v Evropě, tvrdí zdroje z Teheránu

Podle listu To Vima Řecko vnímá, že se ho íránská hrozba také týká. Zvažuje tedy některá vojenská opatření. Armáda by mohla například přesunout baterii protivzdušného systému Patriot na Krétu. Baterie by posílila ochranu klíčové základny Suda.

O možném přemístění systému Patriot z ostrova Karpathos na Krétu píše i deník Kathimerini.

Atény by mohly také posílit ochranu Kypru, kde se nyní nachází čtyři řecké bojové letouny, či poskytnout pomoc Bulharsku, které by se eventuálně také mohlo stát cílem íránského úderu. V Bulharsku totiž přistávala logistická letadla zapojená do vojenských operací proti Íránu.

Trump vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Kdo jim pomůže, pocítí důsledky, slíbil

Teherán již v minulosti dal najevo, že evropské země poskytující logistickou podporu americkým jednotkám zapojeným do úderů na Írán považuje za součást války.

Írán od začátku války se Spojenými státy a Izraelem útočí na americké základny v okolních arabských zemích. Jednotky Severoatlantické aliance rozmístěné v Turecku od začátku války pak zasahovaly několikrát proti raketám vypuštěným z Íránu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Jihovýchodní křídlo NATO je v pohotovosti. Řecko stěhuje kvůli hrozbě Íránu patrioty

Americká letadlová loď USS Gerald Ford doplula ke břehům ostrova Kréta....

Řecko zvažuje opatření kvůli možným íránským útokům na americké základny v Evropě. Ve čtvrtek to napsal deník To Vima s odkazem na zdroje z ministerstva obrany. Možným cílem úderů by se mohla stát...

20. srpna 2026  21:43

Do Arabského moře dorazila náhrada za problémovou loď USS Abraham Lincoln

Letadlová loď Abraham Lincoln během bilaterálního cvičení USA a Japonska (12....

Do Arabského moře dorazila americká letadlová loď USS George Washington a její doprovodná skupina. Vystřídá letadlovou loď USS Abraham Lincoln, u které podmínky na palubě vyvolaly ve Spojených...

20. srpna 2026  19:31,  aktualizováno  21:36

Do Česka dorazily silné bouřky. Několik míst na jihu Moravy je bez elektřiny

Jihočeský lovec bouřek a fotograf Josef Vyšata a jeho práce. (2.7.2026)

Do Čech přišly silné deště a bouřky. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) upozornili odpoledne na intenzivní bouřku v okolí Jihlavy. Ta způsobila zastavení provozu vlaků kvůli...

20. srpna 2026  16:24,  aktualizováno  21:32

Na Německo udeřila dvě tornáda, na východě země umírali lidé

ilustrační snímek

Silné bouře, včetně dvou potvrzených tornád, způsobily v některých částech Německa velké škody a vyžádaly si dvě oběti. Nad okolím Wetzlaru v německé spolkové zemi Hesensko se ve středu večer...

20. srpna 2026  21:16

Na severozápadě Nigérie se převrhl člun. Mezi desítkami obětí je mnoho dětí

Těla obětí nehody lodi na nádvoří místní mešity před pohřbem v Gorau ve státě...

Po převrácení člunu na řece na severozápadě Nigérie ve čtvrtek zahynulo více než 50 lidí. Uvedli to podle tiskových agentur místní obyvatelé.

20. srpna 2026  20:46

Fotovoltaika na rodinný dům: jak vybrat panely a spočítat návratnost

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Představa energetické soběstačnosti a nižších účtů za elektřinu láká stále více majitelů rodinných domů. Cesta od prvotního nápadu k okamžiku, kdy ze střídače do sítě začne proudit první vyrobená...

20. srpna 2026  20:20

Elektřina a plyn doma: jak vybrat dodavatele a co dělat při výpadku

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Elektřina a plyn se staly nepostradatelnou součástí našeho moderního života a pohání všechny aspekty našich každodenních činností. Nicméně existují situace, kdy může dojít k výpadkům proudu v...

20. srpna 2026  20:16

Běž domů, Ivane. Stovky lidí si před ruskou ambasádou připomněly rok 1968 i Ukrajinu

Účastníci dorazili s českými a ukrajinskými vlajkami i transparenty....

Stovky lidí dorazily ve čtvrtek vpodvečer na náměstí Borise Němcova před ruskou ambasádu v Praze 6 na pietní shromáždění. Společně si připomněly výročí invaze sovětských vojsk do Československa v...

20. srpna 2026  20:15

Zdravé nohy od dětství: jak vybírat boty, přezůvky na doma i do školy

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

V botách trávíme každý den několik hodin, aniž bychom se příliš zamýšleli nad tím, jak ovlivňují naše chodidla. U dětí je výběr obuvi ještě důležitější, protože se jejich nohy stále vyvíjejí. Správně...

20. srpna 2026  20:09

Jaké sukně budou letos absolutním hitem na ulicích i přehlídkách?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Móda se neustále proměňuje, ale některé kousky si své pevné místo na výsluní udržují s neuvěřitelnou lehkostí. Letošní módní přehlídky i ulice světových metropolí jasně ukazují, že ženám záleží...

20. srpna 2026  20:07

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

První mobil pro prvňáčka? Nezapomeňte na ochranu, která vám ušetří tisíce za opravy

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Nástup do první třídy je obrovským milníkem. Mnoho rodičů právě v tomto období pořizuje svým dětem první chytrý telefon, aby s nimi mohli být po cestě ze školy v kontaktu. Ať už školákovi koupíte...

20. srpna 2026

Starosti nejen starosty Kyjeva. Rusové po měsících narušili kritickou infrastrukturu

Následky ruského útoku balistickými raketami na Kyjev (20. srpna 2026)

Ruská vojska poprvé po několika měsících zasáhla kritickou infrastrukturu v Kyjevě, oznámil ve čtvrtek starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Informoval rovněž o další oběti a dvou raněných...

20. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.