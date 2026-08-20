Deník Financial Times (FT) s odvoláním na dva nejmenované íránské režimní zdroje ve středu napsal, že Teherán zvažuje údery na základny v Evropě, které využívá americká armáda, pokud „USA zajdou příliš daleko“.
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Podle listu To Vima Řecko vnímá, že se ho íránská hrozba také týká. Zvažuje tedy některá vojenská opatření. Armáda by mohla například přesunout baterii protivzdušného systému Patriot na Krétu. Baterie by posílila ochranu klíčové základny Suda.
O možném přemístění systému Patriot z ostrova Karpathos na Krétu píše i deník Kathimerini.
Atény by mohly také posílit ochranu Kypru, kde se nyní nachází čtyři řecké bojové letouny, či poskytnout pomoc Bulharsku, které by se eventuálně také mohlo stát cílem íránského úderu. V Bulharsku totiž přistávala logistická letadla zapojená do vojenských operací proti Íránu.
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Teherán již v minulosti dal najevo, že evropské země poskytující logistickou podporu americkým jednotkám zapojeným do úderů na Írán považuje za součást války.
Írán od začátku války se Spojenými státy a Izraelem útočí na americké základny v okolních arabských zemích. Jednotky Severoatlantické aliance rozmístěné v Turecku od začátku války pak zasahovaly několikrát proti raketám vypuštěným z Íránu.