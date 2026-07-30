„Premiér poblahopřál britskému tvůrci k adaptaci homérského eposu na velké plátno a poděkoval mu za přínos filmu k podnícení celosvětového zájmu o starověkou řeckou kulturu,“ uvedla premiérova kancelář v oficiálním prohlášení.
Mitsotakis ocenil, že podobné filmové produkce „propojují bohaté kulturní dědictví Řecka se současnou kreativitou“. Vyzdvihl též, že komerčně úspěšný snímek se natáčel na řadě míst v Řecku.
List The Times hovoří o takzvaném „Nolanově efektu“. V Británii vzrostlo vyhledávání fráze „naučit se řecky“ během jednoho měsíce o 550 procent a dosáhlo přibližně šesti tisíc vyhledávání měsíčně, uvádí analýza Googlu od platformy Preply.
Lidé si též ve větší míře touží přečíst Homérovu epickou báseň, kterou snímek adaptuje. V Británii se prodalo skoro 40 tisíc kopií tisíce let staré klasiky, což je nárůst o 70 procent v porovnání s předchozím rokem.
|
Žádný sex a to jídlo vypadá příšerně. Překladatelka Homéra kritizuje Odysseu
Film vyvolal před premiérou kontroverze tím, že i když adaptuje zásadní dílo řeckého písemnictví, nehrají v něm žádní Řekové. Kritika se též snášela na skutečnost, že Helenu Trojskou ztvárňuje herečka tmavé pleti Lupita Nyong’o a na další multikulturní obsazení.
Členové řecké krajně pravicové skupiny Ethniko Metopo dokonce během premiéry filmu v Řecku uskutečnili protestní akci, kde zkritizovali ministerstvo kultury za to, že přispělo na film, který „přepisuje historii a kulturu a prosazuje výměnu obyvatelstva nelegálními migranty“. „Řecko patří Řekům, Odysseus patří Homérovi,“ hlásali demonstranti.
Vysoká návštěvnost v Řecku a ve světě
Podobně jako v USA, Česku a jinde se však zdá, že ačkoliv kulturní válečníci mohou mít silnou přítomnost na sociálních sítích, v realitě mají jejich pobouření a snahy o blokaci snímku prakticky nulový dopad. Film je v Řecku obrovským hitem. Řecký portál zaměřující se na zábavu Athinorama uvedl, že první týden od premiéry film prodal 271 664 lístků a druhý týden dodal dalších 137 094.
K 28. červenci tak v kinech už v zemi překročil 400 tisíc návštěvníků a spekuluje se, že by mohl zamířit až k milionové návštěvnosti.
|
Jako vidět Monu Lisu. Fanoušci létají přes celou Ameriku jen kvůli filmu Odyssea
Obří řecká čísla reflektují i značný světový zájem. Deset dní od premiéry snímek vygeneroval na domácím trhu tržby 289 milionů dolarů, kina mimo USA přidala dalších 362 milionů dolarů. Celkem je už tak na 652 milionech a kráčí k překročení miliardy, přičemž některé lukrativní trhy, například v Číně a Jižní Koreji, startují až v srpnu a v Japonsku dokonce až v září.
Hitem je i v českých kinech, kde jej zatím zhlédlo přes 256 tisíc lidí a vydělal přes 60 milionů korun.