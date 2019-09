Nezletilí migranti vyvolali potyčky na řeckém ostrově, chtěli na pevninu

Potyčka vypukla den poté, co úřady dokončily přesun více než 1 400 lidí z tábora na Lesbu do severního Řecka. Většina z přestěhovaných jsou rodiny Afghánců. Skupina demonstrujících se přesunula do oddělené oblasti a byl za ní vyslán tým vyjednávačů.



Nespokojenost lidí v táboře Moria na Lesbu se hromadí po tři týdny kvůli přeplněnosti zařízení. Úřady se řídí dohodou zavřenou s Evropskou unií, podle níž mají uprchlíci zůstat na řeckých ostrovech, dokud nebude kladně vyřízena jejich žádost o azyl.

Uprchlické tábory na ostrovech v Egejském moři jsou dlouhodobě přeplněné. V táboře Moria bylo v srpnu zhruba 8 700 běženců, ač postaven byl pro 3 000 migrantů. Dětský fond OSN (UNICEF) tvrdí, že je mezi běženci na tři tisíce dětí, z toho 520 bez doprovodu. V celém Řecku je v uprchlických táborech asi 32 000 dětí.

Řecký deník Kathimerini píše, že se ve středu sešli starostové ostrovů z východní části Egejského moře a jednají o zvládání migrace s policií a zástupci Evropské unie. Podle deníku příliv uprchlíků na Lesbos roste.