Hlučnější než letadlo. Řekové proti migrantům nasadí akustická děla

Dalekonosná akustická zařízení LRAD (Long Range Audio Device) používají armády v některých zemích jako zbraň, protože silný zvuk působí bolest. Jde také o nástroj, který lze nasadit proti demonstrantům, protože dokáže rozehnat dav.



Řecko tato zařízení zakoupilo poté, co v únoru 2020 pronikly do země z Turecka desítky tisíc migrantů. Ankara tehdy oznámila, že migrantům nebude bránit v přechodu hranic, což vyvolalo mohutný proud běženců mířících do Evropy.

„Tyto zbraně jsme dosud nepoužili, protože jsme tu zatím neměli žádný pokus o masový průnik na řecké území jako loni,“ řekl agentuře AFP nejmenovaný policista.

Akustická děla mohou vydávat ohlušující zvuky, které dokážou zcela paralyzovat všechny v jeho doslechu. Podle televizní stanice Skai jsou u hranic instalována děla s maximální hlasitostí 162 decibelů, start tryskového letadla má pro srovnání hlasitost asi 130 decibelů.



Zařízení LRAD se využívá i jako dalekonosný reproduktor, kterým lze vyslat zvukové sdělení na velkou dálku.