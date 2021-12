Zbili mě a s migranty poslali pryč po řece. Tlumočník EU si stěžuje na Řeky

„Jsem extrémně znepokojena jeho zprávou,“ uvedla Johanssonová, která se s tlumočníkem setkala minulý pátek. „Jeho tvrzení, že to nebyl ojedinělý případ, je vážný problém.“

Tlumočník, který si přeje zůstat v anonymitě, řekl listu The New York Times, že podal stížnost na řecké činitele. Evropští představitelé jeho slova potvrdili s tím, že obvinění je věrohodné s ohledem na předloženou dokumentaci, která obsahuje i audiovizuální záznamy.

Překladatel tvrdí, že řecká pohraniční stráž jej spolu s dalšími lidmi bila a přinutila svléci. Vzala jim mobily, peníze a dokumenty. Jeho vysvětlení, že není migrantem, ale občanem EU, se strážci údajně smáli. Ještě víc ho pak bili.

Pohraničníci jej odvedli do odlehlého skladiště, kde byl držen spolu s nejméně dalšími sta lidmi, včetně žen a dětí. Poté je přemístili do člunů, které poslali přes řeku Marica (řecky Evros) na turecké území.

Tlumočník, který je původem z Afghánistánu, ale roky žije v Itálii, se dostal do Istanbulu, kde kontaktoval italskou ambasádu. S její pomocí se vrátil do Itálie.

Podle Johanssonové řecký ministr civilní ochrany Takis Theodorikakos přislíbil, že případ prošetří. Podle ministerstva ovšem „předběžné vyšetřování naznačuje, že fakta nejsou taková, jak jsou prezentována“.

Řecko dlouhodobě čelí obviněním, že ve vztahu k migrantům nedostává svým závazkům vyplývajícím z mezinárodního humanitárního práva. To po Řecích vyžaduje, aby poskytlo žadatelům o azyl ochranu, zajistilo jim humánní podmínky, a pokud je jejich žádost zamítnuta, aby je bezpečně poslalo zpět.

Humanitární organizace osočují řeckou pohraniční stráž, že vyhání migranty zpět do Turecka, aniž by jim poskytla možnost požádat o azyl. Kritika zaznívá i z Ankary. Turecké ministerstvo obrany nedávno zveřejnilo video, které údajně zobrazuje činitele řecké námořní stráže se zbraněmi, jak odhánějí člun s migranty zpět do tureckých teritoriálních vod.

Athény veškerá obvinění odmítají. Podle řeckého premiéra Kyriakose Mitsotakise je řecká migrační politika „tvrdá, ale spravedlivá“.

Řecká pobřežní stráž zveřejnila vlastní videa, jež mají odhalovat cílené turecké tlačení migrantů do Řecka. Athény viní Ankaru, že nedodržuje dohodu o zadržování migrantů na svém území, za kterou dostává od Evropské unie miliardy eur.