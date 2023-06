Řekové odřízli přeživší migranty od světa, zpochybňovali verzi pobřežní stráže

Po ztroskotání lodě, na které podle některých zdrojů bylo 700 až 800 lidí, řecká pobřežní stráž převezla zhruba 100 přeživších do tábora u přístavu Kalamata či do nemocnice, pokud to vyžadoval zdravotní stav zachráněných.

Podle deníku El País úřady opevnily tábor tak, aby znemožnily migrantům kontakt s tiskem, když se nacházeli ve vnějších prostorách. Následně byli migranti převezeni do tábora nedaleko Atén.

Španělskému deníku popsal podmínky v táboře Syřan Ahmad, který žije v Británii a jehož příbuzný je mezi migranty, kteří přežili. „V táboře je mu dobře, je tam v dobrých podmínkách. Nemůže ale odejít a je neustále pod kontrolou,“ řekl deníku. Podle něj migranti mohou volat jen rodinným příslušníkům.

V uplynulých dnech se v tisku objevila svědectví několika přeživších, která zpochybňují tvrzení řecké pobřežní stráže. Jedná se především o to, zda se pobřežní stráž snažila odtáhnout loď do vod pod italskou správou.

O tom je přesvědčena trojice migrantů, se kterými mluvil deník Kathimerini. Tažný pohyb podle nich loď krátce před potopením destabilizoval. V podobném smyslu doplnilo o víkendu své výpovědi i několik dalších migrantů, píše v úterý deník.

Řecká pobřežní stráž to, že by se pokusila loď odtáhnout do italských vod, odmítá. Změnila však svá předchozí tvrzení a uvedla, že se snažila upevnit na loď s migranty lano. To se podle ní nepodařilo, protože ho odvázali samotní migranti. Média na základě analýzy pohybu lodí v oblasti také zpochybnila tvrzení řecké pobřežní stráže, že loď plynule plula.

Podle tisku během více než deseti hodin uplula sotva tři námořní míle (zhruba 5,5 kilometru). To je zhruba desetina délky, o které mluví řecké úřady. Podle nich loď s migranty jakoukoliv pomoc odmítla.