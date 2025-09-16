K pláži Sarakiniko na jižním ostrově Gavdos připlulo v sobotu plavidlo, které neslo početnou skupinu migrantů. To se nelíbilo návštěvníkům pláže. Podle řeckých médií šlo i o místní obyvatele, kteří „mají situace s nelegální migrací plné zuby“. A tak se skupinka z nich zvedla a loď se snažila odstrčit zpět na širé moře.
Místní média rovněž uvedla, že migrantům návštěvníci pláže sdělili, že na pláži nemají vystupovat a že mají dojet až do přístavu. Server Greek Reporter, který se odkazuje na informace úřadů, uvádí, že později zasáhla evropská pohraniční stráž a žadatele o azyl navedla do přístavu.
Ministr pro imigraci a azyl Thanos Plevris v pondělí podle Daily Mail uvedl, že úřady pracují na odstranění migrantů z ostrova, a dodal, že „do dvou nebo tří dnů všichni odejdou“.
Řecko se tento rok potýká s návalem migrantů. Jen za jeden víkend na Krétu a okolí dorazilo na 850 migrantů, což výrazně zatížilo kapacity nouzového azylu, jak píše Greek Reporter. Tamní vláda dříve v září přijala zákon, který zpřísňuje podmínky pro odmítnuté žadatele o azyl a rovněž urychluje vracení migrantů do jejich rodných zemí. Zvýšená migrační vlna zejména z Libye tak donutila místní úřady, aby dočasně pozastavili přijímání žádosti o azyl ze severu Afriky.
Ostrov Gavdos, jižně od Řecka
