Migranti na Lesbu odmítají stavbu nového tábora, střetli se s policií

Ostrovní stát Bahrajn se připojil ke Spojeným arabským emirátům v dohodě o normalizaci vztahů s Izraelem. V pátek to...

Ledovec na nejvyšší hoře Dolomit může zmizet do patnácti let, ukázal výzkum

Ledovec na hoře Marmolada, nejvyšším vrcholu itaských Dolomit, by mohl kvůli globálnímu oteplování do patnácti let...