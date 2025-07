Jen k řeckému ostrovu od začátku roku připlulo devět tisíc lidí, většina v posledních týdnech. Je to dvojnásobek loňských čísel. Migranti platí pašerákům nejméně 2 000 dolarů, nejsou to tedy zrovna lidé ve velké nouzi.

Řecko vyslalo koncem června k libyjským břehům dvě válečné lodě ve snaze příliv nelegální migrace omezit. Je to ale chabé řešení. Některé z migrantů to jen povzbuzuje, aby se vrhli do vody a čekali na záchranu.