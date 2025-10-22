Milionové dotace EU na banánové plantáže na Olympu. Je to podvod, zjistily úřady

Autor: ,
  19:01
Řecká policie ve středu při zásahu zadržela 37 lidí napojených na mnohamilionový podvod, který se týká dotací Evropské unie v zemědělském sektoru. Podvodníci získali dotace na smyšlenou plantáž banánovníků na hoře Olymp, nebo na sad olivovníků, který měl být na území vojenského letiště. Podle premiéra Kyriakose Mitsotakise by kauza mohla mít negativní dopady na celý zemědělský sektor v Řecku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Policie zasahovala mimo jiné v oblasti Atén a na ostrově Kréta. Předmětem vyšetřování se stala také vládní agentura OPEKEPE, která se stará o přerozdělování více než tří miliard eur (téměř 73 miliard Kč) ročně pro statisíce řeckých farmářů. Minulý týden byly kanceláře agentury cílem policejního zásahu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) uvedl, že zadržené osoby jsou podezřelé nejen z dotačních podvodů, ale také z praní špinavých peněz. Vyšetřování také ukázalo, že skupina působila po celém Řecku minimálně od roku 2018 a zpronevěřila nejméně 23 milionů eur (zhruba 559 milionů Kč). Ztráta z fondu Evropské unie na dotace pro zemědělce se podle vyšetřovatelů odhaduje na 19,6 milionu eur (přes 476 milionů Kč).

Roztříštěné evropské dotace růstu ekonomiky Česka nepomáhají, říká NKÚ

Úřady Evropské unie tvrdí, že pachatelé využívali neúplného katastru nemovitostí, díky čemuž nebylo jasné, komu patří zemědělská půda. Následně využili systémové chyby a přivlastňovali si půdu, která jim nepatřila, a posléze na ni čerpali dotace. Díky této chybě byli podvodníci například schopni získat dotace na plantáž banánovníků, která se měla nacházet na hoře Olymp, nebo na sad olivovníků, který měl být na území vojenského letiště.

Řecký premiér je kvůli této kauze pod značným tlakem, jeho rodina má totiž silný politický vliv na Krétě. Podle OPEKEPE na tento ostrov putovalo přibližně 80 procent celkových dotací přiznaných od roku 2017 do roku 2020.

Premiér Mitsotakis uvedl, že podvod začal už v roce 2016, ještě před jeho nástupem k moci v roce 2019. Dodal, že se bude snažit, aby zodpovědní lidé byli dopadeni a aby se zpronevěřené peníze vrátily státu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř je cítit i v Praze, hašení potrvá do rána

Středočeští a pražští hasiči odpoledne zasahují u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Hoří tři průmyslové haly a menší administrativní budova, jednu z nich bude nutné rozebrat těžkou...

22. října 2025  15:06,  aktualizováno  19:17

Schizofrenického vraha po dalším útěku z Bohnic prohlédne znalkyně, hrozí mu vazba

Policie ve středu odpoledne opět pátrala po nebezpečném pacientovi z Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Šlo o schizofrenika, který ze zařízení utekl už před 14 dny, kdy se nevrátil z...

22. října 2025  17:40,  aktualizováno  19:03

Milionové dotace EU na banánové plantáže na Olympu. Je to podvod, zjistily úřady

Řecká policie ve středu při zásahu zadržela 37 lidí napojených na mnohamilionový podvod, který se týká dotací Evropské unie v zemědělském sektoru. Podvodníci získali dotace na smyšlenou plantáž...

22. října 2025  19:01

Ocelová mašina se znovu rozjela. Rusové nasyslili tanky a zkoušejí prorvat frontu

Premium

S podzimními dešti se na ukrajinské frontě odehrává něco, co jsme během ruské letní ofenzivy téměř neviděli. Ruští velitelé opět ve velkém nasadili tanky a obrněné transportéry, během posledního...

22. října 2025

Kvůli závadě kamionu uzavřeli tunely na D8, provoz svedli na objízdné trasy

Tunely Prackovice a Radejčín na Litoměřicku na dálnici D8 ve směru na Německo odpoledne uzavřela technické závada nákladního vozidla. Z auta tekl olej a kouřilo se z něj. Prvotní informace přitom...

22. října 2025  15:04,  aktualizováno  18:57

Unikátní nabídka pro studenty v Brně. Do velkometrážního bytu jen za pár tisíc

Brno nabídne obecní byt v centru o rozloze téměř 120 metrů čtverečních pro sdílené bydlení studentů či studentek. Přistupuje k tomu poprvé, vychází však ze zkušenosti se seniory, u kterých se sdílené...

22. října 2025  18:54

„Nezbude ani květinka!“ Protestující v Brně odmítají Macinku na životním prostředí

Na brněnském náměstí Svobody se ve středu v podvečer sešly stovky lidí, aby protestovaly proti možnému jmenování předsedy Motoristů Petra Macinky ministrem životního prostředí. Řečníci varovali před...

22. října 2025  18:19

OBRAZEM: V Praze otevřeli novou náplavku, láká na griloviště i lezeckou stěnu

Pražané mají k dispozici novou náplavku. Společnost Skanska v rámci kancelářského komplexu Port7, který navazuje na holešovické nádraží, dokončila proměnu přilehlého nábřeží. Ve středu tu náplavku...

22. října 2025  17:54

Odmítneme migrační pakt, nás nebude řídit Evropská unie, řekl Havlíček

Při jednání o programu nové vlády se hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě shodují na nutnosti odmítnout migrační pakt Evropské unie a nelegální migraci. „Nás nebude řídit Evropská unie. Budeme respektovat...

22. října 2025  5:55,  aktualizováno  17:50

Z Lipna vytáhli auto s lidskými ostatky. Jde o rakouský vůz hledaný už 10 let

Kriminalisté a potápěči zásahové jednotky vytáhli odpoledne ze dna lipenské nádrže rakouské vozidlo, po kterém se pátrá již deset let. V autě nalezli lidské ostatky. Vůz byl zhruba 20 metrů od břehu...

22. října 2025  16:31,  aktualizováno  17:48

Státní vyznamenání 2025: Kdo letos dostane nejvyšší ocenění

Potřetí ve své funkci udělí prezident Petr Pavel vybraným osobnostem státní vyznamenání. Při příležitosti státního svátku 28. října ocení zhruba pět desítek lidí za jejich přínos české společnosti....

22. října 2025  17:30

Rudí skřítci nad Zélandem. Fotografové zachytili vzácné červené blesky

Trojici fotografů se podařilo zaznamenat červené blesky. Úkaz, který trvá pouhý zlomek sekundy, navíc zachytili na pozadí jižní části Mléčné dráhy. Výjimečný snímek vznikl 11. října poblíž útesů...

22. října 2025  17:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.