Milionové dotace EU na banánové plantáže na Olympu. Je to podvod, zjistily úřady

Policie zasahovala mimo jiné v oblasti Atén a na ostrově Kréta. Předmětem vyšetřování se stala také vládní agentura OPEKEPE, která se stará o přerozdělování více než tří miliard eur (téměř 73 miliard Kč) ročně pro statisíce řeckých farmářů. Minulý týden byly kanceláře agentury cílem policejního zásahu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).
Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) uvedl, že zadržené osoby jsou podezřelé nejen z dotačních podvodů, ale také z praní špinavých peněz. Vyšetřování také ukázalo, že skupina působila po celém Řecku minimálně od roku 2018 a zpronevěřila nejméně 23 milionů eur (zhruba 559 milionů Kč). Ztráta z fondu Evropské unie na dotace pro zemědělce se podle vyšetřovatelů odhaduje na 19,6 milionu eur (přes 476 milionů Kč).
Úřady Evropské unie tvrdí, že pachatelé využívali neúplného katastru nemovitostí, díky čemuž nebylo jasné, komu patří zemědělská půda. Následně využili systémové chyby a přivlastňovali si půdu, která jim nepatřila, a posléze na ni čerpali dotace. Díky této chybě byli podvodníci například schopni získat dotace na plantáž banánovníků, která se měla nacházet na hoře Olymp, nebo na sad olivovníků, který měl být na území vojenského letiště.
Řecký premiér je kvůli této kauze pod značným tlakem, jeho rodina má totiž silný politický vliv na Krétě. Podle OPEKEPE na tento ostrov putovalo přibližně 80 procent celkových dotací přiznaných od roku 2017 do roku 2020.
Premiér Mitsotakis uvedl, že podvod začal už v roce 2016, ještě před jeho nástupem k moci v roce 2019. Dodal, že se bude snažit, aby zodpovědní lidé byli dopadeni a aby se zpronevěřené peníze vrátily státu.