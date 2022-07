Řekové křepčí radostí, v třaskavém sporu o fetu zvítězili nad Dány

„Je to báječný den pro autentický sýr feta,“ neskrývá nadšení nad čtvrtečním rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie v rozhovoru pro The Guardian Christos Apostolopoulos, předseda Asociace řeckého mléčného průmyslu. „Nesmírně nás to potěšilo, naše stesky byly konečně vyslyšeny.“

Drolivý sýr vyráběný tradičně ze směsi ovčího a kozího mléka má v Řecku tradici táhnoucí se až do starověku. Zmiňuje ho Homér ve své Odysee, jeho charakteristickou chuť a texturu si pochvaloval Aristoteles. Dnes je nedílnou částí řecké kuchyně a nesmí chybět v žádné taverně.

„Objedná si ho téměř každý, kdo u nás usedne u stolu,“ vysvětluje Ioannis Filokostas, šéf Unie restauratérů ze Soluně. „Unijní soud rozhodl naprosto logicky. Historie prokázala, že feta je nezpochybnitelně řecký produkt. Proč by nás Dánové měli o něj připravit?“

Na spor bylo zaděláno před dvaceti lety, kdy feta od Evropské komise získala chráněné označení geografického původu. Tedy stejnou ochrannou známku jakou dostal i italský parmezán a francouzské šampaňské nebo v České republice později žatecký chmel, štramberské uši či nošovické kysané zelí.

Zatímco Češi poslušně drolí do šopáku „sýr balkánského typu“, dánští a němečtí producenti sýrů léta argumentovali, že označení feta mohou používat i jejich sýry, pokud jsou vyráběné stejnou technologií jako tradiční řecká pochoutka. Jenže v roce 2005 dal unijní soud Řecku poprvé za pravdu, když potvrdil, že název feta je vyhrazen pouze pro sýr ze směsi kozího a ovčího mléka z Řecka, kde mu speciální plemena ovcí a koz dávají zvláštní aroma a chuť.

Dánové rozhodnutí označili za skandální porušení svobody trhu a dál vyváželi do zemí mimo EU vlastní fetu vyráběnou z kravského mléka, kterou někteří laikové neznalí dogmat hellénské gastronomie mohou upřednostňovat pro zdánlivě jemnější chuť a kompaktnější strukturu.

Před třemi roky tak nejvyšší unijní soudní dvůr feta kauzu opět otevřel a tento čtvrtek dospěl k dlouho očekávanému rozhodnutí: Dánové nejen že porušují právo řeckých výrobců na férový zisk, ale i unijní pozici v rozhovorech s obchodními partnery (otázka fety se například stala zásadní překážkou při dojednávání obchodního paktu mezi EU a Kanadou).

„Dánsko nedokázalo zamezit používání označení feta pro sýr určený k exportu do třetích zemí, čímž porušilo své závazky vyplývající z práva Evropské unie,“ cituje The Guardian z rozsudku.

Podle řeckých mlékařů byl nejvyšší čas. „To, co Dánové dělali, byl totální podfuk. Jestli tamní společnosti chtějí svůj produkt prodávat dál, tak jedině pod označením ‚bílý sýr ve slaném nálevu‘,“ komentuje rozhodnutí Christos Apostolopoulos a upozorňuje, že řečtí farmáři ročně vyprodukují asi 130 tun fety, z čehož 65 procent směřuje na export.