Na internetu už kolují záběry plamenů zuřících v blízkosti domů. Na místě zasahuje 142 hasičů a 51 vozidel a pomáhá jim devět letadel a sedm vrtulníků. Dva hasiči skončili se zraněním v nemocnici.
Civilní ochrana vydala tři evakuační výzvy pro oblasti Siviri a Furka, z jejichž pláží museli být lidé evakuováni po moři, protože se oheň přibližoval k pobřeží. Desítky turistů z pláže ve Furce oblečení v plavkách a s dětmi v náručí přicházely k molu, aby mohly nastoupit na loď, zatímco kouř zahalil celou oblohu nad letoviskem.
Po moři se evakuují i lidé ze sousední obce Kassandria. K přepravě zájemců bylo podle veřejnoprávní televize ERT nasazeno 15 malých člunů, odjíždějící místní naopak způsobili dopravní zácpy.
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Čeští hasiči popsali náročné hašení v Řecku. Oheň šířil vítr i borové lesy
Požár vypukl v nízké vegetaci a je mimo kontrolu, přičemž plameny dosahující výšky 20 až 30 metrů se přibližují k obydlím, uvedla ERT v živém vysílání. Přibližně 70 procent obyvatel se už evakuovalo, situaci ale ztěžuje velmi silný vítr, dodali zástupci hasičů.
Na jiném místě Řecka, v olivovém sadu u vesnice Makynia nedaleko poloostrova Peloponés, ve čtvrtek také zasahovali čeští hasiči, kterým se už podařilo plameny dostat pod kontrolu, jak napsali na sociální síti X.
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Při hašení požárů v Řecku se srazily vrtulníky. Dva lidé zemřeli
Extrémní riziko požáru, tedy pátý, nejvyšší stupeň, dnes platilo zejména pro Attiku, střední Řecko a Chalkidiki. Pro pátek zůstává riziko požáru extrémně vysoké, protože se očekávají větry o rychlosti až 100 kilometrů v hodině.
Požár nedaleko jednoho přímořského letoviska severozápadně od Atén zničil před deseti dny přes 11 tisíc hektarů borovicových lesů, křovinaté vegetace a zemědělské půdy. Kvůli nárazům větru s rychlostí až 130 kilometrů za hodinu se jej podařilo dostat pod kontrolu až po pěti dnech. Dva členové posádky hasicího vrtulníku tehdy zahynuli při srážce s jiným letadlem.