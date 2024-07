Erdogan po kauze s pozdravem míří na Euro. Chce ukázat moc, míní novinář

Pozvánku na zápas od trenéra tureckého týmu Vincenza Montella Erdogan nejprve odmítl. „Nemohu přijet, protože je zde mnoho státních záležitostí. Dnes jsem byl s vámi. Objímám vás celým svým srdcem,“ vzkázal fotbalistům prezident.

Nakonec se prezident rozmyslel a kvůli cestě na Euro zrušil plánovanou návštěvu Ázerbájdžánu. Podle bulvárního deníku Bild totiž chce podpořit turecký tým, na který se kvůli „vlčímu pozdravu“ snesla kritika. Šedí vlci jsou oficiálně mládežnickým křídlem turecké Nacionálně činné strany (MHP), jež podporuje Erdoganovu Stranou spravedlnosti a rozvoje (AKP).

„Erdogan má instinkt pro demonstraci moci. A tuto příležitost si samozřejmě nenechá ujít,“ interpretoval Erdoganův záměr pro Bild novinář Eren Güvercin, který se na Turecko zaměřuje.

Güvercin si myslí, že Erdogan na zápas jede proto, aby ho vyfotili, jak ho fanoušci na stadionu zdraví gestem extremistické skupiny. Podle novináře chce tímto způsobem dát najevo, že má moc nad německou politikou.

Mezitím se o gestu fotbalisty mluví i v diplomatických kruzích. Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová se obrátila na UEFA, jež už událost vyšetřuje. Turecké ministerstvo zahraničí si následně předvolalo německého velvyslance. Ke stejnému kroku přistoupilo i Německo.

Kancléř Olaf Scholz se s Erdoganem v Berlíně nesetká, uvidí se však příští týden zúčastní summitu NATO ve Washingtonu.

Protože se jedná o soukromou cestu tureckého státníka, policie nechystá žádná ochranná opatření. „Samozřejmě očekáváme, že během této návštěvy bude dodržovat právní řád hostitelské země, a v naší zemi je vlčí pozdrav považován za extrémně pravicový symbol,“ poznamenal Benjamin Jendro, mluvčí policejních odborů.

„Měl jsem tuto konkrétní oslavu v hlavě, chtěl jsem ukázat něco, co souvisí s mou tureckou identitou. Jsem nesmírně hrdý, že jsem Turek, a po gólu jsem tuto hrdost cítil. Viděl jsem, jak to gesto dělají fanoušci na tribuně, a to mě přimělo udělat ho taky. Jsem velmi šťastný,“ okomentoval vlčí pozdrav Demiral.

Šedí vlci jsou největší extremistickou skupinou v Německu, čítá víc než 18 tisíc členů. Evropský parlament před třemi roky apeloval na členy EU, aby je označili za teroristickou organizaci. V Turecku je skupina považována za polovojenské křídlo MHP.

Šedí vlci nenávidí Armény, Židy, Řeky, Kurdy i křesťany. V minulosti distribuovali antisemitské dezinformace i turecký překlad Hitlerova Mein Kampfu. Na svědomí mají od 60. let minulého století životy nejen svých politických odpůrců, ale i dalších, kteří nejsou Turci nebo sunnité. Šedý vlk – Mehmet Ali Agca – v roce 1981 střílel na papeže Jana Pavla II. Ten byl vážně zraněn, ale podařilo se ho zachránit.