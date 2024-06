Toho se demokraté obávali. Biden v debatě zklamal, píšou zámořská média

„Možná největší otázkou před tímto večerem bylo, jak si povede Biden, vzhledem k silným obavám voličů ohledně jeho věku a bystrosti,“ napsal deník The Washington Post (WP). „Čtvrteční výkon nebyl dobrý. V některých momentech byl dokonce mizerný,“ pokračuje analýza.

Jak uvádí deník The New York Times (NYT), prezident měl od začátku přenosu chraplavý hlas. Podle agentury AP se často zasekával a měl problém dokončovat své argumenty a účinně útočit na svého oponenta i ve chvílích, kdy měl fakta na své straně. List The Wall Street Journal (WSJ) poznamenal, že mezi dvěma kandidáty není velký věkový rozdíl, ale Biden před zraky televizních diváků vypadal starší.

„Byl to ten druh vystoupení, jehož se demokrati obávali,“ uvádí WSJ. NYT zase napsal, že Biden potřeboval rozptýlit pochybnosti ohledně své mentální kondice, svým „nekoherentním“ výkonem je ale pouze rozdmýchal.

Trump byl na druhé straně sebevědomý a vyrovnaný, napsala agentura AP. Zároveň ale ignoroval fakta ohledně potratů či imigrace a předkládal „nepravdivá tvrzení, prázdná superlativa a zřetelně přeháněl“. „Už to není žádné překvapení, ale Trumpovo vystoupení zahrnovalo tradiční proud nepravdivých a zavádějících tvrzení,“ dodává WP.