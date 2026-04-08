Konečně nějaká dobrá zpráva, nutný je trvalý mír, reagují lídři na příměří

„Pan Guterres vyzývá všechny strany současného konfliktu na Blízkém východě, aby respektovaly své závazky podle mezinárodního práva a dodržovaly podmínky příměří, aby se připravila cesta k trvalému a komplexnímu míru v regionu,“ uvedl mluvčí šéfa OSN Stéphane Dujarric.
Rovněž německý kancléř příměří vítá a zdůrazňuje, že je třeba vyjednat trvalý mír. „Konečně taky nějaké dobré zprávy v politice,“ napsal na síti X německý ministr zahraničí Johann Wadephul a poděkoval všem, kdo k němu přispěli, zejména Pákistánu.
Britský premiér Keir Starmer dohodu o příměří mezi USA a Íránem také vítá, chce s partnery v Perském zálivu jednat o trvalém otevření Hormuzského průlivu.
Rovněž jihokorejská diplomacie doufá, že jednání mezi válčícími stranami budou pokračovat a budou úspěšná a že bude co nejdříve dosaženo míru a stability na Blízkém východě.
Podobně se vyjádřil australský premiér Anthony Albanese, který znovu varoval, že čím déle bude válka pokračovat, tím větší bude dopad na globální ekonomiku. „Nadále vyzýváme všechny strany, aby respektovaly mezinárodní humanitární právo a chránily životy civilistů,“ uvedla Albaneseho kancelář.
Irácké ministerstvo zahraničí příměří také přivítalo, ale zároveň vyzvalo k serióznímu a trvalému dialogu, který by se zabýval základními příčinami sporů a posílil vzájemnou důvěru mezi Spojenými státy a Íránem.
Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, který dohodu o příměří zprostředkovával, ve středu oznámil, že Írán a Spojené státy i jejich spojenci souhlasili s okamžitým příměřím, a na pátek pozval zúčastněné strany do Islámábádu na jednání o dohodě o konci válku. Tu začaly Spojené státy a Izrael 28. února útoky na Írán se zdůvodněním, že tamní režim pro ně představuje hrozbu a snaží se vyvinout jadernou zbraň, což Teherán odmítá.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že příměří podporuje, ale zdůraznil, že se nevztahuje na Libanon, kde izraelská armáda bojuje s proíránským hnutím Hizballáh. Pákistánský premiér Šaríf nicméně řekl, že Írán, USA a „jejich spojenci“ se dohodli na příměří všude, včetně Libanonu.“, a to po pákistánském zprostředkování, jehož cílem bylo ukončit více než pět týdnů trvající válku na Blízkém východě.
6. dubna 2026