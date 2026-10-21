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Razie v centrální bance Ukrajiny. Detektivové jsou v kanceláři jejího šéfa

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  12:14
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Detektivové protikorupčního úřadu Ukrajiny provádějí razii v sídle tamní centrální banky. Stejně tak provádějí domovní prohlídku u jednoho ze zaměstnanců banky. Na prohlídky dohlíží speciální protikorupční prokuratura (SAP). Podle poslance Oleksije Hončarenka se jedná o vyšetřování v kanceláři guvernéra banky Andrije Pyšného a na dalších místech, která jsou s ním spojená.

Protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) razii potvrdil na platformě Telegram. Jeho zástupci uvedli, že nebyl nikdo zadržen a rovněž nebylo nikomu sděleno, že by byl podezřelý ze spáchání trestného činu. Jakého zaměstnance banky vyšetřuje, nespecifikoval. Ujistil, že úkony jsou v souladu se zákonem.

Ukrajina krůček od další politické krize? Kauzu korupce vyostřil prokurátorův výpad

Vyšetřování ukrajinských protikorupčních úřadů již dříve vedlo k pádu významných činitelů. NABU a SAP například začátkem září provedly razii v prostorách ukrajinské generální prokuratury. Důvodem prohlídek bylo odhalení zločinecké organizace, kterou vedl vysoce postavený činitel prokuratury. V souvislosti s případem byl vzat do vazby náměstek generálního prokurátora Ruslana Kravčenka Serhij Kropyva.

Parlament později Kravčenka, který byl obviněn z úplatkářství a padělání dokumentů, odvolal. Kravčenko ještě předtím podal rezignaci. Vinu popřel.

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