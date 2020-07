Slovensko po sedmi letech vymění velvyslance v Česku. Bude jím Káčer

Slovenský list připomněl, že Weiss ve funkci dlouho přesluhoval, namísto obvyklých čtyř let zůstal v Praze let sedm. V roce 2013 ho jmenoval tehdejší prezident Ivan Gašparovič a Weiss, který byl předtím velvyslancem v Budapešti, odešel do Česka rovnou z Maďarska, aniž by se mezi tím na čas vrátil na ministerstvo zahraničí.



Zkušený slovenský diplomat Rastislav Káčer dosud zastupoval Bratislavu jako velvyslanec v Maďarsku. Dříve také pět let působil jako slovenský velvyslanec v USA. Zkušenosti má též z centrály NATO v Bruselu, jako státní tajemník na ministerstvu obrany ostatně odpovídal za slovenský vstup do aliance. Je vnímán jako odborník na transatlantické vztahy a obrannou a bezpečnostní problematiku.



Slovenský Denník N také píše, že ministerstvo zahraničí plánuje změny na nejdůležitějších velvyslaneckých postech – kromě Prahy též v USA, Británii, Rusku a při NATO. Jde o jednu z největších výměn za poslední roky a na pořad má přijít v říjnu.

Peter Weiss v pořadu Rozstřel po protestech, které následovaly po smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové: