Vlasy černochů „suché a poničené“. Rasistická reklama, bouří se v JAR

Společnost Clicks se za reklamu, která vyvolala kritiku na sociálních sítích, omluvila a stáhla ji. Protestující, v jejichž čele byli lidé z politické strany Bojovníci za ekonomickou svobodu (EFF), v pondělí požadovali, aby prodejny řetězce byly zavřené alespoň týden.

Někteří před obchody zpívali písně spojené s dlouholetým bojem za svržení režimu apartheidu (označení pro politiku rasové segregace – pozn. red.).



Racism is violence! This Clicks add is a violation of human right and dignity of black people. It is the reason white supremacy persists to this day. It is the basis of the racial humiliation black people experience at the hands/eyes of whites. #RacismIsViolence pic.twitter.com/jojZvJvuLh