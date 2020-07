KOMENTÁŘ: Za své bělošství se nehodlám omlouvat

12:00 , aktualizováno 12:00

Co se to děje ve Spojených státech, ale i v dalších zemích? Kdy se tato vlna přižene k nám? Jeden den vyjde najevo, že se nebude vysílat legendární film Jih proti Severu, pak se mluví o dalších filmech. Do toho přijde zpráva, že nebělošské herce v Simpsonových nebudou mluvit běloši, dojde i na stahování různých výrobků s nevhodným názvem nebo obrázkem.