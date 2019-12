Raper vtipkoval o testech panenství své dcery. New York je chce zakázat

T.I. v listopadu v podcastu Ladies Like Us (Ženy jako my) řekl, že svou dceru bere každý rok po jejích narozeninách ke gynekologovi, aby „prozkoumal její panenskou blánu“. Jeho slova vzbudila všeobecné pobouření.

Moderátorky podcastu se omluvily na svém Twitteru, zatímco řada celebrit a doktorů raperův výrok ostře odsoudila.

Raper sám později řekl, že jen vtipkoval o svých otcovských ochranářských pudech a že sociální sítě a média z jeho slov učinila „falešnou“ senzaci.

Své dceři se nicméně omluvil za to, že její panenství probíral na veřejnosti. Též přiznal, že u svého syna jeho sexuální život neřeší.

Michaelle Solagesová, členka zákonodárného shromáždění státu New York, minulý týden představila návrh zákona, jenž by tuto praxi zakázal. Serveru Vox řekla, že je to „způsob násilí proti dívkám a ženám, který je využíván k jejich kontrole“.

Pokud by zákonodárci návrh schválili, zdravotní pracovníci by ztratili zdravotnickou licenci v případě, že by dále zkoumali, zda je dívka pannou. Testy panenství mimo zdravotnické zařízení návrh zákona považuje za sexuální násilí.

Někteří odborníci poukazují na limity zákona, upozorňuje Vox. Podle Ranit Mishoriové, profesorky všeobecného lékařství z Georgetown University, hrozí, že zákon docílí pouze toho, že zájemci o testy panenství se přesunou z oficiálních institucí k neoficiálním poskytovatelům tohoto druhu služby.



Pannu nelze poznat, tvrdí odborníci

Maura Quinlanová, docentka gynekologie z Northwestern University, se obává, že zákon paradoxně legitimizuje praxi, kterou chce potírat. „Nemůžete říct, zda je někdo panna, tak jak chcete zakázat něco, co není možné?“ řekla listu The New York Times.

Podle CNN je test panenství obvykle prováděn dvěma způsoby. Buď lze pozorovat velikost a tvar panenské blány nebo uskutečnit takzvaný „dvouprstý test“ spočívající ve vložení prstů do vagíny.



Odborníci upozorňují, že navzdory obecnému povědomí není možné takto zjistit, zda daná dívka je stále panna, či ne. Některé dívky se totiž už rodí bez panenské blány, případně si ji mnohé dívky mohou protrhnout při nesexuálních aktivitách, jako je například jízda na kole.

Testy panenství ve světě

Podle OSN existuje praxe testů panenství v alespoň dvaceti zemích světa. Organizace poukazuje, že „panenství“ není vědecký nebo medicínský termín, ale „sociální, kulturní a náboženský konstrukt“, jenž reflektuje genderovou diskriminaci.



V konzervativních komunitách v Indii, Africe a na Blízkém východě určuje panenskost dívky její sociální hodnotu. V Indonésii podle lidskoprávních organizací musí zkoušky panenství podstupovat ženy, jež touží pracovat u policie a v armádě.

Podle OSN je zvláště znepokojivé ověřování panenství u obětí znásilnění. Podle agentury Reuters k němu dochází například v Indii, prováděli je i Kurdové, kteří je aplikovali na jezídské sexuální otrokyně Islámského státu.

Jednou ze zemí, v níž testy panenství nejsou zakázány, jsou i USA. V průzkumu mezi 288 lékaři deset procent respondentů uvedlo, že se s požadavkem, aby provedli test panenství, setkali a 3,5 procenta z nich tyto testy i uskutečnilo.