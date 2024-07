Zmapoval Kadyrovovy zločiny a milenky. Jsem nepřítel číslo jedna, říká

Na začátku dokumentu tak trochu v nadsázce říkáte, že jste na něm pracovali pětadvacet let. Podařilo se vám za tu dobu pochopit, co je to vlastně za člověka?

Nejjednodušší je říct, že je to vrah. Spáchal dlouhý seznam brutálních zločinů včetně vražd. Nejspíš i masové vraždy, protože stále nevíme jistě, co se v Čečensku děje. Máme svědky, kteří nám řekli o popravách homosexuálů, bylo tam zavražděno mnoho Putinových nepřátel. Kadyrov je tedy v první řadě vrah.

Stále není jasné, kteří ruští oligarchové a Putinovi přátelé přelévají peníze do armády. Stále není jasné, jak to dělají. Podle toho, co se ke mně dostane, je právě toto největším tajemstvím ruského byznysu a vojenského průmyslu.