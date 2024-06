Kadyrov předhodil bodyguarda lvům. Otázky halí i smrt jeho otce a bratra

Bylo nebylo, za převysokými horami a přehlubokým modrým mořem, v devátém království, desátém carství žili byli dva bratři. Starší Zelimchan a mladší Ramzan. Zelimchan byl miláček své matky, povaleč a budižkničemu se slabostí pro marihuanu i tvrdší drogy. Choval se panovačně, často vyvolával hádky a rád kolem sebe máchal pistolí.

O dva roky mladší Ramzan byl oblíbencem otce. Čečenský muftí ho vždy bral s sebou, a to dokonce i do Moskvy. Když totiž v hlavním městě matičky Rusi nastoupil nový vládce jménem Vladimir Putin a rozhodl se vzpurné Čečensko zlomit silou, Achmat Kadyrov dostal neodolatelnou nabídku: přeběhni k nám a celé Čečensko ti bude říkat pane.

Byla to špinavá válka. V samozvané republice Ičkerie tehdy panovala naprostá anarchie, byznys s únosy lidí jen kvetl a čím dál větší slovo měli wahhábité v čele s Šamilem Basajevem. Intriky a bratrovražedné boje přičinlivě rozfoukávali Rusové, své favority mezi polními veliteli měly všechny tajné služby.

Achmat Kadyrov byl pro Moskvu ideální volba. Do funkce muftího nastoupil jako duchovní vůdce separatistů a pokud by přešel na stranu Kremlu, pomohl by na severním Kavkaze uhasit požár džihádu přiživovaného penězi ze Saúdské Arábie. Kadyrov souhlasil, na oplátku dostal od Putina modlitební kobereček a celé Čečensko jako rodinné léno.

Vyučený kombajnista sice neměl s vládnutím žádné zkušenosti, učil se však rychle. „Byl velmi vnímavý. O takových lidech jako on se říká, že jsou lstiví,“ popisuje portálu Projekt jeden z bývalých činovníků Kremlu. Ramzan se stal šéfem jeho ochranky, kromě toho Rusům pomáhal lovit vzpurné čečenské ozbrojence.

„Ramzan vyhlásil odměnu tři až pět tisíc dolarů pro každého, kdo přinese dvě věci: uříznutou hlavu povstalce a jeho pas. Další důkazy nebyly potřeba. Lidé tak začali pobíjet své nepřátele, řezali jim hlavy a vydávali je za povstalce,“ říká jeden z bývalých Ramzanových známých.

Mladý Kadyrov si v Moskvě postupně získával mocné přátele, zato jeho tatínek byl ze spolupráce s Rusy čím dál víc rozmrzelý. Štvalo ho, že Čečencům utíkají zisky z těžby a prodeje jejich ropy. Na jaře 2004 bouchl do stolu: A dost! Do Moskvy už nepojedu!

Jeho slova se vyplnila, ale jinak, než by si přál. Na oslavách vítězství nad fašismem 9. května 2004 Achmata Kadyrova zabila výbušnina nastražená pod jeho sedadlem. Ruské úřady vinu okamžitě připsaly povstalcům, podle portálu Projekt však kolem atentátu panuje řada nejasností.

Na stadionu byly desítky představitelů bezpečnostních struktur, kteří by pro povstalce představovali vytoužený cíl. Při výbuchu však zemřeli jen dva lidé: Achmat Kadyrov a hlava čečenské vlády Husejn Isajev, který seděl napravo. Nalevo od Kadyrova seděl generál Valerij Baranov, kterému výbuch urval nohu. Pokud útok spáchali povstalci, proč se neuchýlili k co největšímu výbuchu s maximálním možným počtem obětí? Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že pachatelé výbušninu pod čestnou tribunu umístili dlouho před přehlídkou. To ovšem není příliš pravděpodobné. O Kadyrovově cestě na stadion Dinama totiž věděli jen jeho nejbližší a prezident ještě den předtím zvažoval, že se oslav konce války zúčastní v jiné části města. Při tragédii na stadionu zemřelo celkem deset lidí. Kadyrova a Isajeva zabil výbuch, dalších osm lidí zemřelo při následné střelbě. Jedním z nich byl i místní fotograf agentury Reuters, který ovšem ve chvíli výbuchu stál daleko od čestné tribuny. Proč se na stadionu střílelo, když tam žádní povstalci nebyli? Proč na přehlídce nebyl Ramzan Kadyrov? Hlava ochranky čečenského prezidenta tou dobou z neznámých důvodů pobývala v Moskvě, kde ji také ihned po atentátu přijal Vladimir Putin. Z osudného dne se dochovala jejich společná fotografie: Putin je v obleku, Ramzan v modrém sportovním úboru zamyšleně hledí k zemi. Podle Projektu se právě v tu chvíli fakticky rozhodlo, že vláda nad Čečenskem přejde z otce na syna.

Ochranu Achmata Kadyrova na stadionu měl na starosti Ramzanův podřízený jménem Magomed Israpilov. Podle pamětníků šlo o Ramzanova člověka na špinavou práci a chlapa zdravého jako medvěd, který měl na svědomí řadu zločinů z dob války a podílel se i na likvidaci Ramzanových konkurentů. Kadyrov ho podle čečenských opozičních blogerů nechal v roce 2009 předhodit lvům ve své soukromé zoo. Jeho bratrovi pak nechal uříznout hlavu.

A co se stalo se Zelimchanem, který se jako nejstarší syn měl logicky stát dědicem čečenského trůnu? Naposledy byl viděn na otcově pohřbu ve vesnici Centaroje (dnes Achmat-Jurt), odkud rod Kadyrovových pochází. Svědci uvádí, že se po smrti otce nedokázal kontrolovat a několikrát v záchvatu vzteku vpadl se zbraní v ruce do domu svého mladšího bratra.

Tři týdny po pohřbu však umírá i on, podle oficiálního prohlášení ve svých 27 letech podlehl zástavě srdce. Současný prezident Čečenska sice na bratra občas dojatě vzpomíná, podle Projektu však není vyloučeno, že v jeho smrti mohl mít prsty. „Vztahy mezi Zelimchanem a Ramzanem byly dost napjaté. Navíc to byl jeho starší bratr, takže pro Ramzana představoval trvalou hrozbu,“ svěřil se portálu nejmenovaný rodinný známý.

Podívejte se na celý dokument o mocenském vzestupu Ramzana Kadyrova: