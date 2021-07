Veterán pochoduje u hranic s Mexikem. Brojí proti deportacím bývalých vojáků

Svůj pochod Castro zahájil v kalifornském pohraničním městě San Ysidro a při rozhovoru nedaleko texaského El Pasa řekl, že chce pokračovat až na východní konec hranice u města Brownsville. Když se začal seznamovat s deportovanými veterány žijícími na mexické straně, věděl prý, že klidně mohl být jedním z nich.

Castro má příbuzné na obou stranách hranice a část dětství prožil v Mexiku, narodil se však ve Spojených státech. Po misích v Iráku a Kuvajtu s námořní pěchotou prý začal mít problémy s alkoholem a dostával se i do hospodských bitek. „Nebýt toho, že jsem americký občan, tak jsem možná jeden z těch deportovaných veteránů,“ řekl agentuře Reuters.

Statistiky Vládního kontrolního úřadu (GAO) ukazují, že mezi lety 2013 a 2018 bylo deportováno nebo zařazeno do příslušného řízení asi 250 někdejších příslušníků amerických ozbrojených sil. Skutečný počet by však mohl být výrazně vyšší. V některých případech jsou důvodem deportací přečiny souvisejících s užíváním drog, které jsou podle Castra spojené s psychickými potížemi.

Několik dní poté, co se vydal na pohraniční pochod, oznámila vláda prezidenta Joea Bidena nové plány týkající se podpory deportovaných veteránů včetně snah o zajištění jejich návratu do USA, je-li to možné.

Mezi těmi, kdo tento krok přivítali, byla i veteránka války v Iráku a senátorka Demokratické strany Tammy Duckworthová.

Ta v Kongresu prosazuje zastavení praxe vyhošťování lidí, kteří se ctí ukončili službu v armádě USA. „Lidé ani neví, že deportujeme veterány. Myslím, že většina Američanů předpokládá, že když někdo slouží, pak nabude americké občanství. Neuvědomují si, že ve skutečnosti deportujeme lidi, kteří sloužili čestně,“ řekla deníku The New York Times.



Situace je podle ní daná i tím, že v praxi nefunguje existující systém udílení občanství po ukončení vojenské služby. „Máme případy, kdy veteráni podali formuláře... a mysleli si, že je všechno hotové, ale nebylo. A oni se o tom dozví, až když je předávají ICE (Úřadu pro imigraci a cla),“ uvedla senátorka.