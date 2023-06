Posedlá Lindemannem. Ženy zpěvákovi Rammstein dodávala fanynka z Ruska

V souvislosti s obviněním zpěváka skupiny Rammstein Tilla Lindemanna ze zneužívání se nyní hovoří o ženě jménem Alena Makejevová. Právě tato Ruska, jež sama sebe označuje za „castingovou ředitelku“ kapely, údajně pro zpěváka dělala nábor na poskytování sexuálních služeb z řad jeho fanynek. „Budou si tak moci splnit své sny,“ zdůvodňovala to.

Makejevová prý dobře ví, po čem ženy touží: sama byla dlouhou dobu vášnivou fanynkou známých jmen mezinárodní hudební scény. Kdysi se označila za „nejúžasnější ruskou fanynku“ a opakovaně se nechávala fotit se slavnými zpěváky. Tyto snímky pak zveřejňovala s popisem, jak si jejich společnost užívá.

Na fotografiích, které v minulosti sdílela na svém instagramovém profilu, je třeba s Marilynem Mansonem, Nickem Cavem, Iggy Popem a samozřejmě také s Tillem Lindemannem. Jako neznámé dívce z Ruska se jí zkrátka podařilo dostat se do blízkosti těch největších světových rockových hvězd.

Poté, co svět showbyznysu lépe poznala, začala jej důkladně využívat i ve svůj prospěch. Alespoň takový obraz se začíná objevovat v posledních dnech v kauze kolem údajného zneužívání žen, kterého se podle obvinění Lindemann dopouštěl.

Pěkné šaty do nulté řady

Nyní 36letá Makejevová doprovází kapelu Rammstein na turné již roky. Jedním z jejich úkolů je údajně kontaktovat fanynky kapely na internetu a slíbit jim vstup do nulté řady, tedy přímo před pódium. Tam, jak píše deník Die Welt, ženy nafotí nebo natočí na kameru přítomný štáb. Z nich si prý pak Lindemannn vybíral ty, které by rád viděl na večerní afterparty po skončení koncertu.

Už předem podle zjištění deníku dostaly ženy podrobné instrukce ohledně požadovaného zevnějšku: dobrý make-up, upravené vlasy, elegantní koktejlové šaty v jasných, zářivých barvách, květinové doplňky. Žádná černá, maximálně v kombinaci s dalšími barvami. Věk ideálně pod třicet let.

Podle běžného průběhu, jak jej popsal Die Welt, jsou poté ženy pozvány do zákulisí, kde odevzdají své mobilní telefony, a dostanou skleničku vodky nebo prosecca a občerstvení. Lindemann většinou bývá jediným přítomným členem kapely. Někdy se chová mile a zdvořile, jindy převrací nábytek. Několik těchto žen je přesvědčeno o tom, že jim do nápojů přímo on nebo někdo z jeho okolí přimíchal drogy a otupující látky.

Sama Makejevová je podle zdrojů deníku Lindemannem „posedlá“. Naproti tomu jedna z žen se zkušenostmi z nulté řady ji popisuje jako „milou“ a „jednu z nás“.

Zákaz vstupu na koncert. A nebo ne?

Lindemann a Makejevová všechna obvinění odmítají. Přesto jí nyní management kapely zakázal účast na nadcházejících koncertech v Mnichově. Na středečním vystoupení nicméně byla a slavila na něm s kamarádkou narozeniny.

„Narozeniny + koncert Rammstein, může to být ještě lepší?“ napsala poté k fotografii na svůj Instagram, který mezitím přepnula do soukromého režimu.

Mluvčí kapely následně uvedl, že Makejevová nemá povolení ke vstupu do zákulisí. Nebylo prý však možné zabránit tomu, aby byla vpuštěna na koncert. Rammstein má v Mnichově tento týden naplánované čtyři vystoupení.