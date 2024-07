Měli ho za vtělení Buddhy, teď dostal 10 let za sexuální násilí

Soudní úředník Sikinder Kaapar z okresního soudu v Sarlahi na jihu země podle agentury Reuters uvedl, že soudce také nařídil 33letému Bandžanovi zaplatit oběti odškodné ve výši 3 700 dolarů.

Dodal, že muž bude mít nyní 70 dní, aby se proti rozhodnutí odvolal. Bandžanův právník už minulý týden, kdy soud uznal muže vinným, řekl, že tak učiní.

Bandžan byl zatčen v lednu v domě na předměstí nepálského hlavního města Káthmándú. Policie u něj zabavila nepálské bankovky v hodnotě 227 tisíc dolarů a další zahraniční měny v hodnotě 23 tisíc dolarů.

Rozsudek přichází téměř dvacet let poté, co se Bandžan v 15 letech uchýlil do džungle, aby se zde modlil. Jeho vyznavači tehdy říkali, že chlapec dokázal meditovat několik dní, a to bez vody, jídla nebo spánku. Věřili, že je reinkarnací Siddhárthy Gautamy, který se narodil v jihozápadním Nepálu asi před 2 600 lety a stal se uctívaným Buddhou. Mnozí buddhistiští učenci jsou však k tomuto tvrzení skeptičtí.