V Nigeru žila tato žena několik let. Švýcarka byla unesena v dubnu 2025. Lidskoprávní organizace ji identifikovaly jako Claudiu Abbt.
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Oba nejmenovaní úředníci uvedli, že ženy budou po dokončení nezbytných kroků předány úřadům v jejich příslušných zemích. Dodali, že operaci řídil Saddám Haftar, zástupce vrchního velitele libyjských ozbrojených sil.
Niger, stejně jako jeho sousední Mali a Burkina Faso, bojuje proti džihádistickému povstání spojenému s teroristickými skupinami Al-Káida a Islámský stát (IS), které vzešlo z povstání v severním Mali v roce 2012. Boje si za poslední desetiletí vyžádaly tisíce obětí a vyhnaly z domovů miliony lidí v centrální oblasti Sahelu v západní Africe.